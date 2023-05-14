36 комментариев

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Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Анастасия Губанова
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Камила Валиева Камила Валиева
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Анастасия Зинина Анастасия Зинина
Алина Загитова Алина Загитова
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После долгого сезона и весенних шоу наши фигуристы отправились в отпуск.

Чем занимается Камила Валиева, куда отправилась Алина Загитова и где загорает Анна Щербакова?

***

Пожалуй, самое популярное направление в этом сезоне – Мальдивы. Именно эти острова выбрала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Алина Загитова загорает, купается и отлично проводит вечера.

Пейзаж за спиной другой олимпийской чемпионки – Анны Щербаковой – похожий. Аня тоже на Мальдивах?

На острова отправилась и семья Евгения Плющенко. Ожидать решения дисциплинарной комиссии по поводу критики судейства (с середины марта о деле новостей нет) Евгений будет в роскошной обстановке:

«Мы большие знатоки Мальдивских островов. У нас две виллы. Не зря говорят, что это сейчас самый топовый отель, и все селебрити мирового уровня останавливаются именно здесь. Так как мы каждый год приезжаем сюда, нам есть с чем сравнить. Мы в восторге: огромный бассейн, свой пляж. И самое главное – рядом точно такая же детская вилла, где живут Арюсша и Саша», – рассказала Яна Рудковская.

Камила Валиева проводит насыщенный отпуск. Сначала полетела в ОАЭ, где встретилась с подружкой: «Мы сходили на пилатес, на йогу в гамаках, на бокс. Очень продуктивные пара дней получились».

После Эмиратов фигуристка отправилась дальше. Угадаете куда?

Конечно, на Мальдивы!

Евгения Медведева ездила на отдых еще в апреле (но тоже на Мальдивы).

Анастасия Зинина улетела в Дубай. Покаталась по песчаным барханам: «Было страшно, но очень весело. Также освоила новый спорт – катание на борде в песках».

Кажется, недалеко и чемпионка России Софья Акатьева.

А вот чемпионка Европы (и лучшая фигуристка сезона по версии «Чистого хвоста») Анастасия Губанова с начала мая загорает на пляжах Египта.

Аделия Петросян интригует – выложила небольшое видео с моря. Как думаете, где она?

Не все фигуристки выбирают пляжный отдых, Елизавета Туктамышева пока не уехала из Санкт-Петербурга и отлично проводит время дома.

Например, вместе с любимцем погуляла по цветущему Таврическому саду.

36 комментариев

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Manowar66
а как же Байкал, Алтай и Камчатка?
+31
-10
+21
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Алексей Токарев
Они реально назвали Губанову лучшей фигуристкой сезона? ппц они больные.
+19
-4
+15
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Валерий Петров
Губанова "лучшая по версии "Чистого хвоста"...
Спасибо, посмеялся
+13
0
+13
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mtoo
Ответ Александр
загитовой мужика надо хорошего
И всем остальным в этой подборке.
+17
-5
+12
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kate_ko
Ответ Алексей Токарев
Они реально назвали Губанову лучшей фигуристкой сезона? ппц они больные.
🤣🤣🤣 В чистом, простигосподи, хвосте часто вырисовывается реальность, параллельная существующей, особенно в присутствии Кузнецова
+11
-1
+10
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eld_14
Ответ Gemma157
Загитова кроме отдыха чем-нибудь еще занимается? И одежды на ней все меньше и меньше, а фотки все откровеннее. Кошмар ☝
Кошмар. Где ее хиджаб?
+10
-4
+6
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Иван Маунтбаттен
Госпожа Селенкова, почему нет фоток с отдыха нашей Жени Медведевой?Она тоже отдыхала на островах в салатовом купальнике, как её фанат, дико негодую от такой несправедливости.
+8
-3
+5
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Иван Маунтбаттен
Ответ Gemma157
Загитова кроме отдыха чем-нибудь еще занимается? И одежды на ней все меньше и меньше, а фотки все откровеннее. Кошмар ☝
А чем на отдыхе заниматься, дрова рубить, как герой Челентано в "укрощении строптивого" или звонить в колокола, как наша Женя?:)
+5
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+5
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АРХАТ
Ответ Manowar66
а как же Байкал, Алтай и Камчатка?
Крым в конце концов)
+13
-8
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glock17
Пришел посмотреть фотографии отдыха с Анапы, Сочи, Геленджика и Алушты, а тут одна сплошная русофобия ((
+9
-5
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Епифан Еланфий
Ответ Джон Мщузавсех
Загитова уже не фигуристка.
а ты кто?
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Lapo Elkann
Рудковская
и на отдыхе " в первые в мире ".
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Даша Лавренова
Соне Акатьевой очень идёт этот образ 😍
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Ксюша
Отлично отдохнуть перед новым сезоном)
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Mariaku
После Европы думала, что Губанчик зацепится за топ-5 на ЧМ, сейчас неловко вспоминать. С баллами ЧЕ была бы седьмой на мире, на ЧЕ показала девятый результат сезона у дев, не считая иностранных юниорок и никого из наших. Это говорит об уровне ЧЕ, а Настю, видимо, подводили к пику формы в конце января, когда забрать медаль было наиболее реально, плюс питерские исторически хорошо соревнуются в Финке, ещё и Луна тогда выступила не в свою силу. Везение, но всей своей карьерой Настя заслужила!
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Onion
Все одинаковые и Туктамышева)
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Raduga
Ответ Месси из Сибири
Здорово, что в стране нет войны. Кстати, почему никто не отдыхает на курортах Азовского моря?
Там море плохое.
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Sgi
Ответ Manowar66
а как же Байкал, Алтай и Камчатка?
А почему нельзя куда - то еще ?
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Askorbinka
Ответ Gemma157
Загитова кроме отдыха чем-нибудь еще занимается? И одежды на ней все меньше и меньше, а фотки все откровеннее. Кошмар ☝
Ну вот и любимица ваша там с минимумом одежды, не слишком откровенно, нет? Всем остальным в подборке позволено отдыхать, а Загитовой запрещено? Как скучно и предсказуемо, плохо работаете, никакого креатива.
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Даша Лавренова
Ответ Manowar66
а как же Байкал, Алтай и Камчатка?
Им после льда погреться хочется)
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Mion
Я вот че-то не понимаю. А почему отдыхают только девочки?)) Или пока девочки отдыхают, парни готовятся сдавать сессию?)
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Епифан Еланфий
Всем девчатам хорошего отдыха 👍
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Алексей Токарев
Ответ glock17
Пришел посмотреть фотографии отдыха с Анапы, Сочи, Геленджика и Алушты, а тут одна сплошная русофобия ((
"Чёрное море" холодное, в него только реки с севера впадают.
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Тайга86
Ответ Manowar66
вроде в Эмиратах тоже работают:)
Но не так часто)
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Александр К
Ответ Manowar66
а как же Байкал, Алтай и Камчатка?
На Байкале ещё холодно, в июле надо ехать.
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