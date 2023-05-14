36 комментариев

После долгого сезона и весенних шоу наши фигуристы отправились в отпуск.

Чем занимается Камила Валиева, куда отправилась Алина Загитова и где загорает Анна Щербакова?

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Пожалуй, самое популярное направление в этом сезоне – Мальдивы. Именно эти острова выбрала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Алина Загитова загорает, купается и отлично проводит вечера.

Пейзаж за спиной другой олимпийской чемпионки – Анны Щербаковой – похожий. Аня тоже на Мальдивах?

На острова отправилась и семья Евгения Плющенко. Ожидать решения дисциплинарной комиссии по поводу критики судейства (с середины марта о деле новостей нет) Евгений будет в роскошной обстановке:

«Мы большие знатоки Мальдивских островов. У нас две виллы. Не зря говорят, что это сейчас самый топовый отель, и все селебрити мирового уровня останавливаются именно здесь. Так как мы каждый год приезжаем сюда, нам есть с чем сравнить. Мы в восторге: огромный бассейн, свой пляж. И самое главное – рядом точно такая же детская вилла, где живут Арюсша и Саша», – рассказала Яна Рудковская.

Камила Валиева проводит насыщенный отпуск. Сначала полетела в ОАЭ, где встретилась с подружкой: «Мы сходили на пилатес, на йогу в гамаках, на бокс. Очень продуктивные пара дней получились».

После Эмиратов фигуристка отправилась дальше. Угадаете куда?

Конечно, на Мальдивы!

Евгения Медведева ездила на отдых еще в апреле (но тоже на Мальдивы).

Анастасия Зинина улетела в Дубай. Покаталась по песчаным барханам: «Было страшно, но очень весело. Также освоила новый спорт – катание на борде в песках».

Кажется, недалеко и чемпионка России Софья Акатьева.

А вот чемпионка Европы (и лучшая фигуристка сезона по версии «Чистого хвоста») Анастасия Губанова с начала мая загорает на пляжах Египта.

Аделия Петросян интригует – выложила небольшое видео с моря. Как думаете, где она?

Не все фигуристки выбирают пляжный отдых, Елизавета Туктамышева пока не уехала из Санкт-Петербурга и отлично проводит время дома.

Например, вместе с любимцем погуляла по цветущему Таврическому саду.