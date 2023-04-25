44 комментария

В разгар матча за шахматную корону к Юрию Дудю* (признан иноагентом в России) пришел, пожалуй, самый яркий чемпион – Гарри Каспаров* (тоже признан иноагентом в России). Он уже 18 лет строит карьеру в политике, но не забросил шахматы и называет себя «самым сильным любителем в мире».

Поговорили о легендарном противостоянии с Анатолием Карповым, шансах Каспарова против Магнуса Карлсена и окончательной победе компьютера над гроссмейстерами.

Почему искусственный интеллект не умеет думать как человек?

– Проблема в том, что очень многие представления о так называемом искусственном интеллекте навеяны голливудскими фильмами. Трудно отделить реальную жизнь, угрозы, проблемы от таких фильмов, как «Матрица» или «Терминатор». Все, что называется ИИ – это на 99,9% не имеет никакого отношения к ИИ. Проблема именно в определении.

Если говорить конкретно про компьютер, с которым я играл тогда (имеется в виду матч против Deep Blue в 1997-м, которому Каспаров проиграл 2,5:3,5 – Sports.ru), он никакого отношения к искусственному интеллекту не имел. Интеллекта там было ноль, потому что этот интеллект никому и не нужен был. Идея о том, что поединок с чемпионом мира по шахматам, с ведущими шахматистами станет ключевым моментом испытания ИИ, существовала с момента появления компьютеров. И Алан Тьюринг, и Клод Шеннон, и Норберт Винер – все отцы-основатели компьютерной науки – видели шахматы финальным тестом. Создатель IQ теста Альфред Бине в конце XIX века считал, что возможность понять процесс мышления шахматиста – это ключ к разгадке человеческого интеллекта.

И представление, что шахматы – тот пробный камень, на котором будет выстраиваться искусственный интеллект, переходило из одного поколения ученых в другое.

Те мощности, к которым эти отцы-основатели имели доступ, были просто смешными, по нынешним меркам – ничто, плюнуть и растереть. Поэтому они были убеждены, чтобы для того, чтобы машины сумели противостоять человеку в шахматах, потребуется копирование процессов человеческого мозга. Отсюда и концепция интеллекта.

Но развитие идет в другом направлении. Многое из фантастики 40-50-х случилось, но пошло в другую сторону. Например, появление роботов – движения, вся эта компьютерная механика, а интеллект отставал. Но и сегодня имитация человеческих движений пока невозможна. Даже близко не подошли к решению всей этой механической части, это оказалось слишком сложно.

В итоге интеллект оказался под угрозой, но не потому, что машина начала думать как человек. Оказалось, что практически все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не имеют конечного решения. Если верить Клоду Шеннону, шахматы – это игра, в которой количество легальных ходов – это число с 46 нолями. Оно существует в математике, но абсолютно абсурдно, потому что сопоставимо с числом атомов в солнечной системе. Поэтому просчитать все до конца невозможно.

Мы подошли к пониманию того, что машины играют серьезную роль в нашей жизни потому, что они делают меньше ошибок. Не потому, что они могут разрешить всю проблему, не потому, что видят все до самого конца, а потому, что машина в состоянии перелопачивать огромный объем информации и допускать меньше ошибок.

В середине 1990-х стало очевидно, что на фоне своей мощи машина достигла уровня, когда человек ошибается чаще. Не потому, что машина лучше играет и понимает шахматы, а потому, что даже самый сильный шахматист все равно обречен делать ошибки.

Еще до этих знаменитых матчей с Deep Blue уже начались поединки с компьютерами. Если смотреть на его прототипы из 1980-х, то можно было понять, что уровень резко повышается. Но все работало на переборах, никакого отношения к интеллекту эти компьютеры не имели. Это математика, алгоритмы. С 1960-х процесс пошел в эту сторону.

Мой учитель, Михаил Моисеевич Ботвинник, потратил много лет на попытку создать шахматную программу. Но Ботвинник считал, что она должна как раз думать, а вот переборные вещи не годятся. А ровно таким путем все и пошло. Даже помню, как Михаил Нехемьевич Таль очень остроумно сказал: «Ботвинник хочет научить машину думать, как думает он. Но он думает, что он знает, как он думает».

Путь обучения машины процессу «думания» оказался тупиковым. Может, потом он как-то разовьется.

Карлсен – это Усэйн Болт, а шахматная программа – Ferrari

– В 1989-м машины уже начали участвовать в турнирах, хотя тогда я достаточно легко обыграл компьютер в Нью-Йорке, играли две партии – я обе выиграл очень-очень легко. А уже в 1992-м появляются шахматные программы на домашних компьютерах. Были чувствительные поражения: и в блице, и в рапиде.

Все считали, что это потому, что играли партии в 5-25 минут, а вот если будем играть серьезную, то тут мы-то (шахматисты) уж точно справимся. Но чем больше времени у нас, тем больше времени у компьютера, принцип не меняется: человек допускает ошибки, а машина допускает их меньше, да еще и не такие серьезные. Человек может допустить грубую ошибку, а машина – нет, она может просто играть не очень хорошо. Среднее качество ее ходов уже на тот момент было достаточным, чтобы создавать нам проблемы.

Исторический момент, когда машины доказали, что шахматы – решаемая проблема, даже не 1997-й – второй матч с Deep Blue, а первый, который прошел в Филадельфии в 1996-м. Я матч выиграл 4:2, но проиграл первую партию. И тот факт, что компьютер мог выиграть у чемпиона мира партию в нормальном контроле, означал, что дальнейшее – вопрос времени. Машина становилась только сильнее.

В тот момент я еще не до конца понял, что это уже «по ком звонит колокол?» Но в 1997-м мне все стало ясно. Хотя тогда я думал, что играл сильнее, был уверен, что я выиграл бы, если бы провели третий матч. Но IBM быстро свернула манатки и отвалила – они тоже понимали, что никакого смысла играть дальше нет, потому что они добились колоссального PR-успеха.

Эти матчи продолжались до 2005-го. Я играл два матча с довольно сильными компьютерами – с немецкой программой и с израильской, Крамник играл два матча, Микки Адамс был разгромлен в 2005-м. Стало очевидно, что соревнование закончилось, потому что разрыв увеличивался – компьютер намного сильнее. Сейчас разница между сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном и программой, которую можно поставить на любой компьютер, такая же, как между Усэйном Болтом и Ferrari. Первые 50 метров они еще пробегут поровну, а потом все заканчивается.

В этом нет никакой трагедии. В 1998-м я для себя сформулировал, что будущее – это не наше противостояние с машинами, а попытка найти идеальный алгоритм совместной работы. К этому я все время и шел. Предложил тогда модель продвинутых шахмат, когда человек с компьютером играет против другого человека с компьютером – это попытка соединить нашу интуицию, способность к абстрактному мышлению с машинной мощью.

Идет процесс интеграции компьютерного интеллекта в нашу жизнь. Машины сделали нас сильнее, быстрее. Вопрос в том, найдем ли мы способ, чтобы эти машины сделали нас умнее. Все зависит от нас. Машина не несет в себе ни позитива, ни негатива – идея о том, что машина может быть злом, пришла из Голливуда, но монополия на зло принадлежит людям. Поэтому вопрос не в том, что SkyNet будет за нами гоняться, а в том, в чьих руках оказывается огромная мощь, которая может быть реализована с помощью этих технологий.

Как Каспарову помогали (и мешали) в СССР и зачем он вступил в партию?

– Случилась бы у вас великая карьера шахматиста, если бы не многолетняя поддержка топ-менеджера Советского государства Гейдара Алиева (первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР и члена Политбюро ЦК КПСС)?

– Точный ответ дать нельзя. Если говорить про конкретные условия, то, скорее всего, не было бы такого немедленного успеха. Все, что сделали Алиев для меня, а потом – Александр Николаевич Яковлев (советник Михаила Горбачева) – это дали возможность играть с Карповым за доской. Вот и все.

Вся помощь Алиева заключалась в том, чтобы создать условия для игры, а не быть дисквалифицированным. Это весь объем помощи, но это было необходимо из-за того, что в СССР Карпов пользовался абсолютной поддержкой истеблишмента, в том числе и по причинам происхождения, но в первую очередь – потому что был лояльным солдатом партии. А во мне всегда чувствовали мятежника. Именно поэтому Карпов всегда использовал административную мощь режима, чтобы добиваться своих целей. Он и сейчас остался частью режима – режим поменялся, Карпов все там же.

Я использовал административный ресурс только для того, чтобы заниматься шахматами и играть с Карповым. Ресурс Карпова использовался для того, чтобы не давать моим тренерам выезжать за границу, не давать мне возможность играть в турнирах. Никто с этим никогда не спорил.

– У вас были прекрасные условия: вы жили в хорошей квартире, могли ездить за границу и играть в турнирах.

– Ездить на турниры за границу я мог, потому что был одним из лучших шахматистов мира, а не потому что меня кто-то поддерживал. Часть призовых денег, которые требовалось сдавать по закону, я сдавал. Если говорить про окупаемость того, что на меня потратило государство, это многократно было компенсировано.

Но с 1981-го были предприняты все попытки не дать мне сыграть с Карповым, потому что он понимал, что я его главный конкурент. А про матч 1984-85 можно говорить бесконечно долго – он закончился вторжением Кампоманеса (главы ФИДЕ) в процесс, который по требованию советского руководства спасал Карпова.

Я никогда не корчил из себя героя. Я восхищался диссидентами. Но я хотел стать чемпионом мира. Вступление в партию в 1984-м было необходимым условием, чтобы я получил возможность стать чемпионом мира, иначе меня бы никто не подпустил к этому матчу. Я делал ровно то, что мне казалось необходимым, чтобы стать чемпионом мира.

Первый раз я заговорил о коррумпированном советском спорте в мае 1985-го, даже чемпионом мира еще не был. Я был на пороге дисквалификации за интервью в журнале Spiegel. Я активно противодействовал спорткомитету, который возглавлял любимец Горбачева Марат Грамов, я боролся за профессионализацию советского спорта.

Ситуация менялась, был Горбачев, я уже стал чемпионом мира и понимал, что у меня больше возможностей продолжать эту борьбу. Хотя любая осечка – и опять все могло бы кончиться для меня достаточно плохо. Но звание чемпиона мира меня все-таки защищало. Я с зарождения первых демократических институтов в России в этом активно участвовал.

Я вышел из партии в январе 1990-го – СССР существовал еще почти два года. В сентябре 1990-го я был первым спортсменом, игравшим под сегодняшним российским флагом – ирония судьбы. Это произошло в Нью-Йорке. Помню, когда пришел в студию, мама сделала флажок – взяла палочку, приклеила полоски правильно, тогда их путали – то ли флаг Люксембурга, то ли Голландии, то ли России. Это вызвало совершенно дикую реакцию у советских властей. Через 4 партии, после протестов делегации Карпова, оба флага убрали, но я ходил со значком.

Откуда у Каспарова гражданство Хорватии и почему нет паспорта США?

– Когда мне пришлось уезжать, потребовался новый паспорт. Мне надо было перемещаться по миру, я понимал, что с российским паспортом далеко не уеду. Он у меня истекал в 2016-м, а я понимал, что отъезд не на год-два.

С Хорватией меня связывает длительная дружба: у меня было много друзей оттуда еще до распада Югославии. В конце 1991-го я был одним из первых в мире, кто поддержал Хорватию. Мои друзья были из Вуковара, там начались бои. В 1992-м я открыто выступил на стороне хорватов. И так получилось, что с 1993-го я каждое лето проводил в Хорватии.

Баку остался уже в прошлом, а я все-таки искал себе теплое море. Получилось так, что Хорватия стала идеальным местом. И 20 лет я каждое лето ездил туда, связь со страной укреплялась. И когда мне потребовалась помощь, я обратился в хорватское правительство. И тогдашний премьер-министр, а теперь уже президент Зоран Миланович сказал на заседании правительства: Гарри помогал, когда нам было трудно, сейчас ему нужна помощь. И решением премьер-министра был выписан паспорт для меня, а через год гражданство получила моя жена.

Она потом получила и американское гражданство, а я здесь живу по грин-карте. Это неправильно [занимаясь российской политикой, получать паспорт США] – здесь надо приносить присягу, ты становишься гражданином США и уже не можешь делать вещи в России, которые входили бы в диссонанс с американским гражданством. Дети родились в Америке, у них гражданство США, у жены американский паспорт, но получение паспорта было бы неправильным, если я хочу продолжать влиять на ситуацию в своей стране. Надеюсь, мне удастся это сделать непосредственно у нас дома.

50 тысяч за лекции и квартира в Нью-Йорке за 3 миллиона долларов

– У нас менялись квартиры. Первую квартиру в Нью-Йорке мы купили в 2005-м, а ту, в которой живем сейчас, в 2009-м.

– Насколько верна информация, что она стоит больше 3 миллионов долларов и миллион вы брали в кредит?

– Все правильно. Когда мы ее покупали, она так и стоила. Сколько сейчас – даже не знаю.

– Там было 3,4 млн – это сколько квадратных метров?

– 170.

– Значительная часть вашего заработка – это лекции по всему миру?

– Основная. Лекциями я начал заниматься еще на излете шахматной карьеры – в 2003-2004-м. Тогда я говорил про способы достижения целей. Лекции были довольно общими. Рассказывал, как добивался успехов в шахматах.

В 2006-м вышла моя книга «Шахматы как модель жизни» – большинство лекций того периода про вопросы стратегии и тактики, применения шахматного опыта к другим сферам. Появляется компьютерный элемент в лекциях. Постоянно присутствовал и политический элемент, хотя в те годы многие организаторы настоятельно просили не упоминать Путина и вообще не фиксировать мою политическую позицию.

Меня звали, потому что я был успешным человеком, мог поделиться опытом. Но чем дальше, тем больше становится компьютерного элемента. В 2015-м выходит моя книга «Зима наступает», а в 2017-м – ключевая книга «Человек и машина». С этого момента практически все лекции связаны с отношениями человека и компьютера.

Гонорар – от 50 тысяч долларов.

– Бывшие президенты США примерно столько за лекцию берут.

– Думаю, раз в 5 больше. На фоне тех денег, которые получают люди, которым по-настоящему нечего сказать, это очень умеренный гонорар. Таких очень много – они просто выступают, рассказывают о вещах, о которых имеют отдаленное представление.

Что касается президентов США, чтобы понимать масштабы гонораров: Обама получил за свою книгу, по-моему, 65 млн долларов аванса. Клинтон получал 250 тысяч, но если он еще выступает, то уже гораздо больше.

– Как вы относитесь к Тони Роббинсу?

– Хороший лектор. Я не комментирую людей, с которыми меня могут связывать профессиональные отношения. Отношений с ним нет, но могут быть. Любые комментарии в профессиональной сфере должны быть сдержанными. Политика – другая история. В политике мы говорим о конкуренции идей.

В год у меня, конечно, больше 10 лекций. Еще у меня 6 лет был отдельный контракт с Avast Software. Есть контракты с компаниями, которые привлекают меня для написания статей, для выступлений в их коллективе. Я написал 36 эссе по теме кибербезопасности.

В хороший день и сейчас может обыграть любого, но не Магнуса Карлсена

– На турнире в Сент-Луисе я появляюсь не периодически, а регулярно уже больше 10 лет. Сент-Луис – это шахматная столица США, если не всего мира. Там выстроен шахматный клуб, музей шахматной славы – феноменальное место. Там проходят крупнейшие турниры. Сент-Луисский шахматный клуб стал партнером Kasparov Chess Foundation в детских программах, которые мы ведем в Америке. Поэтому там я бываю два раз в год точно.

Что касается игры в шахматы, я никогда не переставал играть как любитель. Я всегда говорил, что, я, наверное, сейчас самый сильный в мире любитель. После официального прекращения карьеры в 2005-м я играл и в 2006-м блиц в Цюрихе, и в 2009-м товарищеский матч с Карповым, и в 2015-м с Шортом. Я периодически играю в Сент-Луисе и понимаю, что сегодня мои возможности крайне ограничены. Я получаю удовольствие. Спасибо, что мне разрешают играть. Иногда у меня получается, чаще – не получается. Но я не понимаю, кто это называет возвращением, потому что я делаю это как любитель, которому просто интересно подвигать фигуры. Любовь к шахматам не ржавеет.

– В 2021-м вы появились на турнире в Загребе, там статистика многих впечатлила: 9 партий – 8 поражений и одна ничья.

– Так бывает, да, был плохой день. Что теперь делать? Я никак это не воспринял. Я перестал быть шахматным профессионалом. А потом я сыграл в Сент-Луисе и выиграл бы турнир, если бы не проиграл в последнем туре. Примерно с теми же соперниками.

– Если вы, самый сильный шахматист предыдущего столетия, решаете вернуться и проводите матч против самого сильного игрока современности Магнуса Карлсена – у кого какие шансы?

– У меня ноль шансов. При любом раскладе ноль. Потому что возраст – это не только цифра на календаре, это изменения в скорости реакции, это жизненный опыт, который заставляет думать о разных вещах. А шахматы требуют максимальной концентрации. Я не в состоянии добиваться того уровня концентрации, который у меня был раньше. Я играл в очень динамичные шахматы, требующие огромной отдачи энергии. Во многих партиях, которые я проигрывал, я просто засыпал, отключался – я не могу долго поддерживать уровень концентрации, я не приспособлен к этому. Я могу найти хорошие ходы, может, даже быстрее какого-нибудь молодого гроссмейстера. Но когда надо концентрироваться, вживаться в доску, я не могу, потому что моя голова забита другими вещами. Мы же не компьютеры: вынул один диск, вставил другой.

Мозг начинает переориентироваться. Он, естественно, стареет, скорость реакции уже не та. У меня сохраняются многие вещи, которые были в детстве – хорошая память, конечно, выше средней, какие-то вещи я могу очень быстро воспринимать, но мозг перегружен другими. Даже если 2-3 месяца заниматься только шахматами, то мир вокруг никуда не денется. Нельзя очистить голову и сказать: ближайшие месяцы я ничем не занимаюсь, а хочу снова вернуться в шахматы.

Бороться с молодыми профессионалами практически невозможно, хотя я с удовольствием сажусь за доску, играю, иногда что-то получается. Если карта пошла, я могу обыграть практически кого угодно.

Почему не жалеет, что ушел в политику?

– Как думаете, как вас запомнят граждане России?

– Не знаю. Честно говоря, сейчас этот вопрос меня меньше всего волнует, потому что я вижу, что я могу сделать для своей страны, и я собираюсь это сделать.

Скорее всего, шахматная слава и биография зачастую перебивают все остальное, но я надеюсь, что мне удастся сделать еще что-то, сопоставимое с тем, что мне удалось сделать в шахматах.

– В шахматах вы были супермастером своего ремесла, а в политике стать супермастером не получилось. Не думаете, что в 2005-м перейти из шахмат в политику было большой ошибкой?

– Нет. Я думаю, что это было совершенно правильное решение, оно было осмысленным. И сейчас я понимаю, насколько оно было правильным и важным. Я отдавал себе отчет, что это другая игра, не игра на выигрыш, а выполнение морального долга. Я считал тогда и считаю сейчас, что я могу сделать что-то для моей страны.

Да, мне не удалось добиться того, чтобы Россия сохранила в себе зачатки демократии, которые еще были в 2005-м. Но я не могу себя в этом обвинить, потому что я делал то, что мог. Все, что мог, я сделал. И это для меня было самым главным.

Мне не о чем жалеть. Моя жизнь после 2005-го сложилась именно так, как я и хотел. Это был год, когда мы поженились с Дашей, у нас началась новая жизнь. 2005 год – это веха в моей жизни, это начало той жизни, которая меня сегодня устраивает. Я выстроил другой мир. Да, понятно, что я в этом мире не могу пользоваться тем же авторитетом, каким я пользовался в шахматах – он был абсолютным, я был чемпионом мира, шахматистом №1 почти два десятка лет. Но я чувствую себя в этом мире комфортабельно, потому что я никогда не изменял принципам, ради которых пришел в него. Более того, трагические события последнего времени подтвердили мою историческую правоту. Поэтому я хотел бы довести это дело до конца.

* – Гарри Каспаров и Юрий Дудь признаны иноагентами в России.

Фото: Gettyimages.ru/Mario Tama; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Борис Кауфман; globallookpress.com/Sylvia Lederer/XinHua; youtube.com/вДудь; chess.com