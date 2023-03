40 комментариев

Могли бы вы представить Алину Загитову со светлыми волосами и голубыми глазами? Теперь не нужно представлять – олимпийская чемпионки примерила образ Мэрилин Монро.

Новый эксперимент Алины и знаменитая сцена с летящим платьем – так закончился турнир шоу-программ.

Загитова не попала в тройку и не получила специальные призы, но точно запомнилась: образ главной блондинки Голливуда всегда выделяется. А когда это долгожданная премьера показательного номера – тем более.

В середине ледовой площадки поместили микрофон. Алина, конечно, не устояла – ведь недавно и она попробовала себя в роли певицы. И вот Загитова подъезжает и начинает «петь». Благодаря крупному плану легко рассмотреть все детали образа.

Парик с культовой прической Монро, родинка на щеке и ярко-красная помада на губах. Изменили даже глаза.

Настоящий цвет глаз Мэрилин – одна из загадок. Есть версия, что от рождения они были карими (как и у Загитовой), но в образ идеально вписывались голубые. Поэтому на фото и в кино цвет ретушировали. Хотя сестра Мэрилин писала в автобиографии, что голубыми глазами Монро пошла в мать.

В любом случае Загитова выбрала голубые линзы, чтобы соответствовать тому образу, который всем хорошо знаком. Хотя, возможно, без этой детали получилось бы более естественно.

Да и парик получился слишком искусственным, так что все вместе больше напоминало куклу в стиле Монро, а не саму актрису.

На Алине, пожалуй, самое известное платье в истории кинематографа.

Это белый наряд Мэрилин из фильма «Зуд седьмого года». В одной из сцен ее героиня становится на решетку тротуара, а внизу проходит поезд метро, поднимая юбку девушки. Об этом постановщики – Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз – напомнили к концу номера.

В качестве музыкального сопровождения выбрали самые известные песни в исполнении Монро: I Wanna Be Loved by You из фильма «В джазе только девушки» и Diamonds Are a Girl’s Best Friend из «Джентльмены предпочитают блондинок».

Алина заигрывала с залом и судьями. Наверное, слишком часто.

И вообще, весь номер очень кокетливый. Да, это отличительная черта Монро, но все же не единственная. В постановке Загитовой Мэрилин получилась набором клише, а не продуманным персонажем. Игривые и томные движения на льду выглядели слишком быстрыми и немного неуклюжими.

Единственный прыжок закончился бабочкой. Может, для топ-3 не хватило именно его? Впрочем, одинарный прыжок Алина сделала будто мимоходом – выезд обыграла, так что на прокате это почти не сказалось.

Хореография несложная – Загитова вычерчивала линии по льду и рассылала воздушные поцелуи. Вообще, все «находки» номера свелись к незатейливым ужимкам и жеманству под «Пу-пу-пи-ду».

Во второй части на арене показались световые проекции бриллиантов, чтобы не осталось сомнений, о чем вторая песня.

Алина же получала удовольствие – и подпевала:

В конце номера подбежала к коробке, установленной на льду. Оказалось, это имитация того самого люка на тротуаре. И вот повторение знаменитой сцены: Алина сначала попыталась удержать юбку, взлетевшую вверх.

А потом отпустила ситуацию (и платье) и просто улыбалась судьям. Похожа на Мэрилин?

Алина часто экспериментирует и не боится пробовать новое. Правда, уже привычно не воспринимает никаких отзывов, кроме восторженных: «По поводу того, что мне не идет номер... Ну, доброжелателям всем привет! И спокойной ночи. Люблю»

А как вам Загитова в образе Мэрилин Монро?

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Москва

Итоговое положение

1. Алексей Ягудин – 20,00 (максимально возможная оценка)

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 19,17

3. Анна Щербакова – 19,08

4. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин – 18,83

5. Софья Акатьева – 18,75

6. Михаил Коляда – 18,58

7. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 18,50

8. Елизавета Туктамышева – 18,17

9. Алина Загитова – 18,09

10. Камила Валиева – 17,83

Фото: commons.wikimedia.org/Corpus Christi Caller-Times