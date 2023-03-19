40 комментариев

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы
Могли бы вы представить Алину Загитову со светлыми волосами и голубыми глазами? Теперь не нужно представлять – олимпийская чемпионки примерила образ Мэрилин Монро.
Новый эксперимент Алины и знаменитая сцена с летящим платьем – так закончился турнир шоу-программ.
Загитова не попала в тройку и не получила специальные призы, но точно запомнилась: образ главной блондинки Голливуда всегда выделяется. А когда это долгожданная премьера показательного номера – тем более.
В середине ледовой площадки поместили микрофон. Алина, конечно, не устояла – ведь недавно и она попробовала себя в роли певицы. И вот Загитова подъезжает и начинает «петь». Благодаря крупному плану легко рассмотреть все детали образа.
Парик с культовой прической Монро, родинка на щеке и ярко-красная помада на губах. Изменили даже глаза.
Настоящий цвет глаз Мэрилин – одна из загадок. Есть версия, что от рождения они были карими (как и у Загитовой), но в образ идеально вписывались голубые. Поэтому на фото и в кино цвет ретушировали. Хотя сестра Мэрилин писала в автобиографии, что голубыми глазами Монро пошла в мать.
В любом случае Загитова выбрала голубые линзы, чтобы соответствовать тому образу, который всем хорошо знаком. Хотя, возможно, без этой детали получилось бы более естественно.
Да и парик получился слишком искусственным, так что все вместе больше напоминало куклу в стиле Монро, а не саму актрису.
На Алине, пожалуй, самое известное платье в истории кинематографа.
Это белый наряд Мэрилин из фильма «Зуд седьмого года». В одной из сцен ее героиня становится на решетку тротуара, а внизу проходит поезд метро, поднимая юбку девушки. Об этом постановщики – Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз – напомнили к концу номера.
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В качестве музыкального сопровождения выбрали самые известные песни в исполнении Монро: I Wanna Be Loved by You из фильма «В джазе только девушки» и Diamonds Are a Girl’s Best Friend из «Джентльмены предпочитают блондинок».
Алина заигрывала с залом и судьями. Наверное, слишком часто.
И вообще, весь номер очень кокетливый. Да, это отличительная черта Монро, но все же не единственная. В постановке Загитовой Мэрилин получилась набором клише, а не продуманным персонажем. Игривые и томные движения на льду выглядели слишком быстрыми и немного неуклюжими.
Единственный прыжок закончился бабочкой. Может, для топ-3 не хватило именно его? Впрочем, одинарный прыжок Алина сделала будто мимоходом – выезд обыграла, так что на прокате это почти не сказалось.
Хореография несложная – Загитова вычерчивала линии по льду и рассылала воздушные поцелуи. Вообще, все «находки» номера свелись к незатейливым ужимкам и жеманству под «Пу-пу-пи-ду».
Во второй части на арене показались световые проекции бриллиантов, чтобы не осталось сомнений, о чем вторая песня.
Алина же получала удовольствие – и подпевала:
В конце номера подбежала к коробке, установленной на льду. Оказалось, это имитация того самого люка на тротуаре. И вот повторение знаменитой сцены: Алина сначала попыталась удержать юбку, взлетевшую вверх.
А потом отпустила ситуацию (и платье) и просто улыбалась судьям. Похожа на Мэрилин?
Алина часто экспериментирует и не боится пробовать новое. Правда, уже привычно не воспринимает никаких отзывов, кроме восторженных: «По поводу того, что мне не идет номер... Ну, доброжелателям всем привет! И спокойной ночи. Люблю»
А как вам Загитова в образе Мэрилин Монро?
Турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Москва
Итоговое положение
1. Алексей Ягудин – 20,00 (максимально возможная оценка)
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 19,17
3. Анна Щербакова – 19,08
4. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин – 18,83
5. Софья Акатьева – 18,75
6. Михаил Коляда – 18,58
7. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 18,50
8. Елизавета Туктамышева – 18,17
9. Алина Загитова – 18,09
10. Камила Валиева – 17,83
Фото: commons.wikimedia.org/Corpus Christi Caller-Times
Мне номер тоже не понравился. У Алины были куда лучше показалки. Но у всех бывают удачные и не удачные постановки. И честно говоря это ужас как ее все хейтят при том что вчера у многих были не самые лучшие номера. Причем ладно фанаты, но спортс разжигает как обычно ради траффика. Что бы понабежали фанаты с футбольных веток вставить свои пять копеек и "потролить домохозяек со спортса", а так же поклонники Алины что бы ее защищать. Ждём ещё обзвон всем экспертам вплоть до дальних родственников Мерлин Монро с тем понравился им номер Алины или нет.
ну и сама она конечно как всегда обиделась на то, что не все в восторге. самую-пресамую же надо только хвалить