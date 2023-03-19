40 комментариев

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Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

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Открытый турнир по шоу-программам
Мэрилин Монро Мэрилин Монро
Алина Загитова Алина Загитова
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Могли бы вы представить Алину Загитову со светлыми волосами и голубыми глазами? Теперь не нужно представлять – олимпийская чемпионки примерила образ Мэрилин Монро.

Новый эксперимент Алины и знаменитая сцена с летящим платьем – так закончился турнир шоу-программ.

Загитова не попала в тройку и не получила специальные призы, но точно запомнилась: образ главной блондинки Голливуда всегда выделяется. А когда это долгожданная премьера показательного номера – тем более.

В середине ледовой площадки поместили микрофон. Алина, конечно, не устояла – ведь недавно и она попробовала себя в роли певицы. И вот Загитова подъезжает и начинает «петь». Благодаря крупному плану легко рассмотреть все детали образа.

Парик с культовой прической Монро, родинка на щеке и ярко-красная помада на губах. Изменили даже глаза.

Настоящий цвет глаз Мэрилин – одна из загадок. Есть версия, что от рождения они были карими (как и у Загитовой), но в образ идеально вписывались голубые. Поэтому на фото и в кино цвет ретушировали. Хотя сестра Мэрилин писала в автобиографии, что голубыми глазами Монро пошла в мать.

В любом случае Загитова выбрала голубые линзы, чтобы соответствовать тому образу, который всем хорошо знаком. Хотя, возможно, без этой детали получилось бы более естественно.

Да и парик получился слишком искусственным, так что все вместе больше напоминало куклу в стиле Монро, а не саму актрису.

На Алине, пожалуй, самое известное платье в истории кинематографа.

Это белый наряд Мэрилин из фильма «Зуд седьмого года». В одной из сцен ее героиня становится на решетку тротуара, а внизу проходит поезд метро, поднимая юбку девушки. Об этом постановщики – Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз – напомнили к концу номера.

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В качестве музыкального сопровождения выбрали самые известные песни в исполнении Монро: I Wanna Be Loved by You из фильма «В джазе только девушки» и Diamonds Are a Girl’s Best Friend из «Джентльмены предпочитают блондинок».

Алина заигрывала с залом и судьями. Наверное, слишком часто.

И вообще, весь номер очень кокетливый. Да, это отличительная черта Монро, но все же не единственная. В постановке Загитовой Мэрилин получилась набором клише, а не продуманным персонажем. Игривые и томные движения на льду выглядели слишком быстрыми и немного неуклюжими.

Единственный прыжок закончился бабочкой. Может, для топ-3 не хватило именно его? Впрочем, одинарный прыжок Алина сделала будто мимоходом – выезд обыграла, так что на прокате это почти не сказалось.

Хореография несложная – Загитова вычерчивала линии по льду и рассылала воздушные поцелуи. Вообще, все «находки» номера свелись к незатейливым ужимкам и жеманству под «Пу-пу-пи-ду».

Во второй части на арене показались световые проекции бриллиантов, чтобы не осталось сомнений, о чем вторая песня.

Алина же получала удовольствие – и подпевала:

В конце номера подбежала к коробке, установленной на льду. Оказалось, это имитация того самого люка на тротуаре. И вот повторение знаменитой сцены: Алина сначала попыталась удержать юбку, взлетевшую вверх.

А потом отпустила ситуацию (и платье) и просто улыбалась судьям. Похожа на Мэрилин?

Алина часто экспериментирует и не боится пробовать новое. Правда, уже привычно не воспринимает никаких отзывов, кроме восторженных: «По поводу того, что мне не идет номер... Ну, доброжелателям всем привет! И спокойной ночи. Люблю»

А как вам Загитова в образе Мэрилин Монро?

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Москва

Итоговое положение

1. Алексей Ягудин – 20,00 (максимально возможная оценка)

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 19,17

3. Анна Щербакова – 19,08

4. Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин – 18,83

5. Софья Акатьева – 18,75

6. Михаил Коляда – 18,58

7. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 18,50

8. Елизавета Туктамышева – 18,17

9. Алина Загитова – 18,09

10. Камила Валиева – 17,83

Фото: commons.wikimedia.org/Corpus Christi Caller-Times

40 комментариев

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anyen
Ответ Reigher
Какой то неуклюжий хейт.
Как обычно. Статья про Женю Медвелеву и её номер провисела совсем недолго. Быстро убрали. Интересно, сколько провисит статья про Алину? Пока всю грязь от "ценителей прекрасного" и "почитателей таланта Мэрилин" не соберут?
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Большое Путешествие Рузика
Самое плохое в этом номере - это парик. Всё остальное - просто номер. Голубых линз я и не заметила.
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Alina Zagitova Media for Fans
Шикарное, зрелищное выступление и новый, запоминающийся образ Нормы Джин. Будет что пересматривать! Друзья, спасибо большое всем болельщикам Алины, кто пришел в Мегаспорт поддержать Алину Ильназовну! Много Алининых баннеров и сердечек и цветов! А, еще был огромный баннер на боковой трибуне!
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Jessi
Ответ Sky Smoker
Вот честно - я когда увидела крупным планом её лицо, чуть не упала. Так испортить красавицу... Алина напоминала жертву неудачной пластики.
Так специально портили , чтоб не обошла кого надо
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Jessi
Кто бы сомневался, что спортс выпустит такую статью!
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Тайга86
Первое, что бросилось в глаза - Алина опять начала есть. Второе - номер каким-то странным образом передал все имеющиеся недостатки в катании, артистизме, чувстве позы. Третье - Алина все-таки катальщица определенных образов, именно там есть хваленый артистизм и всевозможные позы. Все остальное - как карта ляжет. В этот раз не легла, от слова совсем.
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Tenochi
Патриоты опять все американское используют 🤣🤣
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Jane Earlosofical
Ответ mtoo
На Алину набросились опять... Это уже раздражает...
да хот бы по делу бросались, а выглядит это всё как по привычке. если Алина - значит унижаем, чтобы она не сделала. если кто-то другой - хвалим.
+3
0
+3
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Tak-tak
Ответ Nad73
Селенкова,чем Вам Алина не угодила?В призы не попала,место ничье не заняла?Или у вас в редакции условие,то надо КАЖДОМУ накинуть на Алину?Если номер такой плохой,то надо указать зрителям,какой хороший и почему?Или не было такого заказа,только за Алину занесли?
Нигде победителей вообще не обсуждают. Второе и третье место - скукота
+3
0
+3
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Галина Рыбакова
Как тщательно подобраны уничижительные прилагательные. А по всем фото, представленным , Алина очень даже нечего. Так что утритесь, автор!
+7
0
+7
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Nad73
Селенкова,чем Вам Алина не угодила?В призы не попала,место ничье не заняла?Или у вас в редакции условие,то надо КАЖДОМУ накинуть на Алину?Если номер такой плохой,то надо указать зрителям,какой хороший и почему?Или не было такого заказа,только за Алину занесли?
+9
0
+9
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mtoo
Ответ Jane Earlosofical
очень даже достойный номер! очень буду рада, если Алина еще будет выступать с ним! а на мнение нытиков и хамов наплевать. чтобы она ни делала на неё всё равно набросятся. вот то что Алине дано , так это очаровывать людей своей женственностью и харизмой. мечтаю лишь об одном, чтобы её уже наконец начал кто-то защищать от нападок в сми. а то все кричат о татнефти, ротенбергах и связях. но на деле Алина абсолютно одна против армии сми и конкурентов.
На Алину набросились опять... Это уже раздражает...
+5
0
+5
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Иван Шуткин
Кто, кто, но это не Мерилин Монро))
0
-4
-4
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Tak-tak
Отличный номер для шоу. Весёлый, юморной и заводной. Все в тему. Алина - молодчина, пробует разные образы, это вам не брови домиком делать
+8
-1
+7
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Denkaaaa
выглядит немного странно.хотя нет,не немного.
+1
-5
-4
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Voronok
Ну во всяком случае номер незамеченным точно не остался, а что еще нужно для шоу. Хорош номер или плох, но его активно обсуждают, вчера видела в тг-каналах, далеких от фк фотки этого номера. Так что с позиции хайпа Заги и ТШТ все правильно сделали.
+5
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Агент Картер
Ну как я вчера писала с таким шквалом критики, буллинга и хейта с которыми сталкивается Загитова на протяжении почти всей своей карьеры , абсолютно не удивительно она уже не отличает буллинг от конструктивной критики. Каждый ее шаг, высказывание, фоточка приводит к какому-то абсолютно нездоровому масштабу обсуждений. Давайте будем честны, если бы вчера подобное показала например Радионова или даже Щербакова это не вызвало бы такого хейта и осуждающих статей на спортсе. И фанаты с футбольных веток не прибегали бы со своими колкими комментариями.
Мне номер тоже не понравился. У Алины были куда лучше показалки. Но у всех бывают удачные и не удачные постановки. И честно говоря это ужас как ее все хейтят при том что вчера у многих были не самые лучшие номера. Причем ладно фанаты, но спортс разжигает как обычно ради траффика. Что бы понабежали фанаты с футбольных веток вставить свои пять копеек и "потролить домохозяек со спортса", а так же поклонники Алины что бы ее защищать. Ждём ещё обзвон всем экспертам вплоть до дальних родственников Мерлин Монро с тем понравился им номер Алины или нет.
+13
-1
+12
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Jane Earlosofical
Ответ Juliajulia
100500 обсуждение = поливание 💩 "ужасного" номера Загитовой, не получившего, заметьте, ни одного приза 🙄 При этом ни одного разбора номера топ-3 или хотя бы получившего приз от судей/зрительских симпатий... Или может стоило обсудить профессионализм судей, не отличающих тулуп от вращения??
да кто вообще вспомнит, что там кацалаповы катали и щербакова?
+6
-1
+5
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Jane Earlosofical
очень даже достойный номер! очень буду рада, если Алина еще будет выступать с ним! а на мнение нытиков и хамов наплевать. чтобы она ни делала на неё всё равно набросятся. вот то что Алине дано , так это очаровывать людей своей женственностью и харизмой. мечтаю лишь об одном, чтобы её уже наконец начал кто-то защищать от нападок в сми. а то все кричат о татнефти, ротенбергах и связях. но на деле Алина абсолютно одна против армии сми и конкурентов.
+8
-2
+6
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mtoo
Ой, ну ждём обзвон всех экспертов про Алину))
+7
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Gemma157
в этом номере плохо все. стилисты сделали ее похожей на травести-артиста. получилось не артистичное выступление, а какое-то кривляние. всего один прыжок и тот бабочка. юбку можно было и не развеивать так..
ну и сама она конечно как всегда обиделась на то, что не все в восторге. самую-пресамую же надо только хвалить
+6
-7
-1
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Obdob
транс какой-то))
+8
-10
-2
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Charliz
Началось)
+6
0
+6
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Sky Smoker
Вот честно - я когда увидела крупным планом её лицо, чуть не упала. Так испортить красавицу... Алина напоминала жертву неудачной пластики.
+9
-3
+6
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Маргарита В Сафронова
Алина съела Монро. Мы видели на льду прекрасную Загитову, она великолепно каталась. А еӗ ножки в конце номера добили Монро окончательно. Молодец, Алина!
+7
-10
-3
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