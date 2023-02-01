«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться

Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о возвращении российских и белорусских спортсменов. Конечно, в нейтральном статусе и с ограничениями, но все же.

Вопрос поднимали и среди спортсменов – и там тоже столкновения. Почему олимпийскую чемпионку Астрид Якобсен критикуют в Норвегии и даже вынудили извиниться за выступление в МОК? Она поддержала наших?

МОК рассказал о «подавляющем большинстве» спортсменов, готовых обсудить возвращение россиян, Якобсен – в их числе

36-летняя Якобсен ярко проводит время после завершения карьеры: ушла из лыжных гонок три года назад, работает в больнице, пробовала себя на телевидении и активно участвует в спортивной жизни Норвегии.

Летом 2021-го вошла в комиссию спортсменов МОК, а еще возглавила комитет спортсменов Олимпийского комитета Норвегии. Это важное и немного спорное совмещение: в МОК Астрид должна отстаивать олимпийские ценности – те самые, которые утверждают, что спорт вне политики, а Игры доступны для всех. А в НОК она представляет интересы элитных спортсменов Норвегии. Возможно, из-за того, что национальные комитеты не всегда согласны с МОК, и возникла история вокруг Якобсен.

25 января МОК выпустил заявление, в котором среди прочего говорится, что большинство представителей спортсменов не против обсудить условия допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе.

У норвежского NRK тут же появилась информация, что одна из тех, кто высказался за – как раз Якобсен. На встрече она выступала как глава комитета спортсменов НОК Норвегии.

«Если спорт хочет оставаться нейтральным и соблюдать политику нетерпимости к дискриминации, то нельзя отстранять спортсменов только из-за российского паспорта. Это еще и нарушение прав человека. На заседании я выступила за обсуждение (этого вопроса)», – объяснила норвежка и добавила, что NRK неправильно ее процитировал.

То, что на заседании спортсменов действительно были не против такой дискуссии, удивило шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона. Он участвовал как представитель Международного союза биатлонистов (IBU):

«Никто ничего не сказал внятно. Это сделали мы. Сказали, что не хотим, чтобы они возвращались. Обсудили олимпийское перемирие, нарушенное трижды, и все три раза – Россией».

Довольно быстро норвежская пресса пришла к выводу, что Якобсен поддержала возвращение отстраненных. Хотя сама Астрид утверждала, что пресс-релиз выпустила не она, а МОК, да и на встрече она лишь предложила обсудить вопрос.

Якобсен столкнулась с непониманием не только журналистов, но и спортсменов. Настолько, что пришлось оправдываться перед ними. Астрид разослала письма, в которых объяснила, что же говорила на встрече с МОК – о важности дискуссии, а не о том, что какие-то решения уже приняты. Впрочем, это не особо помогло:

«Мы получили электронное письмо от Астрид, где она вкратце объяснила, что, ну, может… В общем, что этот вопрос (про допуск) нужно вынести на обсуждение.

Я просто вежливо ответил, что, наверное, мы никогда не были так далеки от этой дискуссии, как сейчас. В спорте не должно быть дискриминации, но какая существует альтернатива?» – заметил чемпион мира по лыжам Пол Гульберг и сказал, что было бы приятнее получить такое письмо до скандала.

Шюр Рете усомнился, что позицию Якобсен разделяет большинство, а Симен Хегстад ​​Крюгер и Йоханнес Клэбо придерживаются прежнего мнения: пока конфликт не завершился, о допуске не может идти и речи. Поэтому главная претензия к Астрид такая: она не сообщила, что в Норвегии многие против возвращения россиян.

На следующий день комитет спортсменов извинился перед атлетами, и это восприняли как извинения лично от Якобсен:

«На основании обсуждений и сообщений в СМИ за последние несколько дней комитет спортсменов хочет принести извинения.

Важно подчеркнуть, что глава никогда не сообщала, что комитет принял какое-либо решение. Прежде чем комитет сделает заявление по этому вопросу от имени элитных норвежских спортсменов, мы проведем обсуждения».

Что на самом деле сказала Астрид на том заседании?

Так как МОК опубликовал только пресс-релиз, а встреча проходила в закрытом формате, точных слов Якобсен в публичном поле не оказалось. МОК отметил, что не может поделиться стенограммой заседания, а вот его участники вправе опубликовать свою речь. Так Якобсен и поступила. Вот полный текст выступления норвежки :

«Я выступала от имени норвежского комитета спортсменов, куда входят олимпийские, паралимпийские и неолимпийские виды спорта, и я хотела бы подвести итоги наших недавних дискуссий по этой очень сложной теме.

Это на самом деле очень сложная и деликатная ситуация. И, приехав из страны, граничащей с Россией, мы прекрасно осознаем интенсивность и жестокость продолжающегося конфликта. Наши национальные СМИ, а также большинство граждан заняли четкую позицию, что они против возвращения россиян в спорт, если не имеют реальной возможности отделить вводимые санкции от защитных мер, которые приняты в феврале прошлого года.

В связи с этим мы в комиссии спортсменов решили продолжить дискуссию, основанную в первую очередь на тех ценностях и этике, на которых основано олимпийское движение, потому что это единственный путь вперед.

На наш взгляд, принцип отсутствия дискриминации неизменен.

Наша миссия – это по-прежнему объединяющая сила, и это должно оставаться в центре нашего внимания.

Это значит, что ни один спортсмен не должен быть отстранен только из-за его паспорта. Мы хотим, чтобы наши коллеги из комитетов спортсменов объединились в этих ценностях. Затем мы можем обсудить все вместе любые практические нюансы, которые необходимо было бы реализовать, чтобы потенциально позволить всем спортсменам вернуться к соревнованиям».

Якобсен предложили покинуть пост, а она провела конференцию со спортсменами – почти никто не пришел

Аргументы Якобсен не впечатлили норвежцев.

• Четырехкратный олимпийский чемпион по двоеборью Йорген Гробак так ответил на ее слова о правах человека (а потом похвалил ее за принесенные извинения): «Права человека: у всех есть право на жизнь, свободу и личную безопасность. Не права человека: участие в гонках Кубка мира по лыжам. Все просто. Обсуждение закончено».

• Прыгун с трамплина Йоханн Андре Форфанг удивился, что Якобсен именно так выступила от лица спортсменов: «Было бы хорошо, если бы со мной посоветовались, прежде чем сделали заявление и от моего имени. Я вообще ничего не знаю об этом».

• Экс-глава Федерации легкой атлетики Норвегии Ханс Бернхард Скасет и вовсе считает, что Якобсен стоит покинуть пост в комиссии спортсменов: «Если она хочет продолжить карьеру в МОК, ей нужно немедленно уйти с поста главы комитета спортсменов».

Астрид готова: «Я не выражаю собственную позицию, находясь на этом посту. И если ко мне нет доверия и я не нужна, то я более чем счастлива отойти в сторону».

Комитет действительно обсуждал вопрос с возвращением россиян и белорусов, но, кажется, не достаточно массово. Именно поэтому пригласил всех спортсменов еще раз детально обсудить важную тему. Приглашения получили несколько сотен олимпийцев.

Вот только на обсуждение зарегистрировались всего 30 человек. Среди них были и те, кто критиковали Якобсен. Например, вице-чемпион Токио-2020 в гребле Хьетиль Борк жаловался, что потерял доверие к комитету, но после встречи убедился, что его услышали.

Якобсен сохранила пост и намерена развить дискуссию, опросив как можно больше норвежских спортсменов. А еще – активно сотрудничать со СМИ, чтобы ситуация не повторилась.

«Я поняла, что в таких накаленных ситуациях никогда не знаешь, как они всплывут в прессе, даже если решений нет. Это, пожалуй, самое важное, чему я научилась, – быть еще более активной в информационной работе».

Фото: globallookpress.com/MATHIAS BERGELD via imago-images.de, Tomi Hanninen/Newspix24; instagram.com/pudderlegen