«Лепим конфетку из того, что есть». В России создали лыжи на замену иностранным маркам

Иностранные производители лыж покинули Россию, но в биатлоне нашли выход – запустили проект по импортозамещению и уже презентовали первую партию нового бренда.

Под маркой PROTEAM производят лыжи, крепления, палки и мази. Задумке несколько месяцев, но уже готов инвентарь для юниорского спорта, в перспективе – выход на топ-уровень.

В Москве прошла презентация первой крупной партии, которая отправится в регионы для тестов.

Мы поговорили с шефом сервис-бригады биатлонной сборной России Александром Печерским – одним из вдохновителей этого проекта. Кто делает российские лыжи и заменят ли они привычные Fischer и Rossignol?

Когда возникла идея с российским брендом?

– Мы хотим создать в России инвентарь высокого уровня. Идее уже больше года, она возникла еще до Олимпиады-2022 у меня и нашего руководителя – президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова (на фото справа).

Я несколько раз бывал на нашей лыжной фабрике STC в Балабаново (Калужская область), где этот проект и начал обретать материальные очертания. Есть фундамент, на базе которого можно делать, есть директор (огромная ему благодарность за сотрудничество), который поддержал идею, есть заказчик в лице руководителя СБР Майгурова и есть сервис-группа СБР, которая выступает в роли экспертного отдела.

Так мы начали изучать все ведущие импортные аналоги: Fischer, Salomon, Atomic, Rossignol. Мы снимали с них все характеристики, особенности конструкций – так что набрали информационную базу.

В свете политических событий картина для нас еще более прагматично понятная – идея создать собственный инвентарь стала актуальнее.

После олимпийского сезона я погружался в это все больше и больше. Искал людей в России, которые обладают способностями, возможностями и знаниями. Здорово, что такие специалисты нашлись, и они тоже хотели создать что-то новое. Сформировалась команда, заинтересованная в создании отечественного инвентаря лыж, креплений и палок.

Уже перед этим сезоном на базе фабрики мы подготовили несколько конструктивных вариантов. Как только выпал снег, мы с нашей сервис-командой выезжали на этапы Кубка России и в рамках своей работы тестировали экспериментальные образцы. Сравнивали их с лучшими импортными лыжами, на которых ребята сейчас выступают.

Первые образцы не представляли ничего интересного, вторые, третьи, четвертые – тоже; только на седьмом варианте мы нащупали, что это конструктивное решение подходит под те характеристики, которые мы пытаемся найти.

Не хочется бить себя в грудь и говорить, что мы создали лыжи экстра-класса. На сегодня их можно позиционировать как спортивные гоночные лыжи, но для юношей и юниоров. Нет претензии (пока) на то, что это лыжи высшего пилотажа, что их можно предлагать сразу Александру Логинову или Кристине Резцовой.

Как проводили первые тесты (оказывается, в тайне) и куда теперь отправят лыжи?

– Все это делалось в строжайшем секрете, все разработки и тесты велись так, чтобы никто не видел, что мы делаем. Мы так закамуфлировали наши лыжи, что никто не знал ни названия, ни качества.

Когда тесты инвентаря показали обнадеживающие результаты, что лыжи готовы к производству, Виктор Викторович заказал первую партию на фабрике. Финансирование взяла на себя фирма ООО «ПРОТИМ» и ее директор Дмитрий Савинский.

Все производство шло под нашим контролем: подобран определенный пластик, мы очень хорошо поработали с поиском и нанесением оптимальных структур. За это особая благодарность Олимпийскому комитету России и директору Инновационного центра спортивных технологий Александру Грушину за оказанную нам информационную помощь и техническую поддержку. Ну и главное – мы внесли в конструктив собственные наработки.

Сейчас уже все произведено и готово к отправке в региональные спортивные центры и биатлонные школы. В течение следующих недели-двух они получат эти лыжи, местные федерации и тренеры должны раздать инвентарь спортсменам. И пойдет обкатка в полевых условиях – на оценку качества скольжения, гибкости носка и пятки, прочности конструкции и многого другого. Все сравнят с импортными аналогами.

Естественно, будут и критические отзывы: у кого-то крепление сломалось, у кого-то не едут лыжи на конкретный снег. Для нас важна обратная связь, чтобы мы понимали, что сделали правильно, а что нужно доработать.

Виктор Майгуров (пока в толстовке Fischer, а не новой марки) передал первую партию лыж в Рязанскую федерацию

Так что запустился проект по рождению отечественного бренда. Чтобы придать ему статус, руководство СБР организовало масштабную презентацию – с участием спонсора, ОКР в лице Станислава Позднякова, представителя Госдумы Сергея Чепикова. Интерес к продукции огромный, потому что в России биатлон популярен.

А когда сделаем лыжи для топ-уровня?

– Я все-таки реалист, не хотел бы бежать впереди телеги. Это очень долгий и очень сложный процесс.

На тестирование каждой позиции уходит очень много времени. Чтобы внести небольшое изменение в конструкцию, надо следом проверить это на снегу, потом протестировать в разных условиях и на разных типах трасс. На все это надо время – каждый параметр требует большого количества испытаний. И так от одного параметра переходим к следующему – на пластик, на структуру и так далее.

Думать, что в один сезон у нас произойдет такой скачок, что мы начнем конкурировать с монстрами вроде Fischer, Salomon или Rossignol, – я бы не горячился. Конечно, ладошки чешутся от того, что мы что-то сделали. Но я как один из экспертов этого проекта понимаю, что работа только началась. По сути, она идет лишь 4 месяца – очень маленький срок, чтобы утверждать, что мы сделали суперкачественный продукт.

Как уж все растянется по времени – до 2024-го, 2025-го или 2026-го – покажут, наверное, встречи на высшем уровне. Для создания лыж надо сделать много вложений – как финансовых, так и научных. Конечно, есть дикое желание создать эти лыжи, но практика показала, что мы находимся на самом начальном техническом уровне. Мы пытаемся лепить конфетку из того, что есть. Понадобится много времени и финансов, будет много трудозатрат, энергозатрат.

ОКР в деле, а Федерация лыжных гонок участвовала?

– Нет такого, что если ФЛГР не подключалась, то она не заинтересована в проекте. Елена Валерьевна Вяльбе точно знает о нем. Я сохраняю контакт с сервис-командой лыжников.

Наверное, здесь каждый идет своим путем, руководствуется своими приоритетами и задачами. В любом случае, стоит нам только получить качественную лыжу, Майгуров будет ее рекомендовать и лыжникам, чтобы они тоже оценили.

Хотя некоторые региональные федерации лыж уже сейчас получат этот инвентарь и будут тестировать.

Сейчас в сборной хватает иностранного инвентаря?

– Определенные напряжения были, но иногда ребята лукавят, когда переживают в интервью насчет запаса лыж. У нас осталась большая база с прошлого года. СБР в этом году решил все проблемы, которые были у спортсменов. Я это точно знаю, потому что сам этим занимаюсь.

Для меня как для человека, который погружен в эту идею и занимается ей от начала производства до тестирования лыж и отправки в регионы, она стала частью нашей работы в СБР. Понимаю, какой груз ответственности на нас лежит. Раз мы заявляем на российском уровне о создании такого инвентаря, то он должен отвечать требованиям и качеству, которое мы обещаем. Мы вешаем на себя серьезный хомут ответственности – и за это надо отвечать.

Не думаю, что мы будем бегать только на наших лыжах, но они должны влиться на разные уровни. Начинаем с юношей – это самый массовый контингент.

И вопрос же не только в импортозамещении, но и в финансовых возможностях: те лыжи, которые производят в России, в разы дешевле импортных. А по качеству не должны уступать им. У родителей появится возможность безболезненно покупать эти лыжи, спортшколы смогут закупать их в больших количествах. Надо сделать так, чтобы инвентарь был доступен для детишек, юношей и юниоров. Наверное, это задача номер один для государства и для СБР.

Спорт высших достижений сейчас не сильно ущемлен – он протянет год-два на том «жиру», который есть. А за это время мы, может, доведем уровень наших лыж до высшего.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; biathlonrus.com; Gettyimages.ru/Maja Hitij, Sebastian Widmann / Stringer