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Валиева осталась без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?

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Камила Валиева не очень уверенно начала чемпионат России в Красноярске. Вместо заявленного прыжка ультра-си сделала бабочку, но все равно в шаге от тройки лидеров.

Чтобы обогнать Камилу без одного элемента, нужен тройной аксель. Почему она так высоко?

Валиева не заходила на тройной аксель с олимпийского сезона, но месяц назад вроде как восстановила сложный прыжок. Перед короткой программой на чемпионате России был только один вопрос: пойдет на триксель или выберет надежный вариант с двойным?

В итоге совершила ошибку, нетипичную для фигуристок Этери Тутберидзе, – бабочку. Прыжки в один оборот в короткой программе не оцениваются, поэтому Валиева осталась без элемента – 0 баллов.

«Что комментировать? Несвойственная мне бабочка. Не хочу говорить, что «бывает». Как потренировалась, так и получилось. Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась бабочка. Не буду зацикливаться. Не было сегодня нового слова (речь об азбуке Морзе в программе – Sports.ru). Сегодня была новая бабочка», – шутила Камила после проката.

Ошибка не выбила Валиеву из лидеров. Да, она не на первом – таком привычном – месте, но и не так далеко, как могла бы. После короткой программы Камила 4-я – в трех баллах от третьего места и в 9 – от первого. Оценка за прокат – высокие 76,61, словно и не было потери элемента. За счет чего же отыграна эта фора?

1. Базовая стоимость программы – четвертая с конца (из 17). Все из-за потери акселя. Но в остальном судьи признали катание Валиевой эталонным. Вращения и дорожка четвертого уровня, а надбавки по шкале GOE – самые щедрые.

У лидеров в протоколе всего две оценки +5 на троих, а у Камилы – сразу 8. Хотя здесь лучшая – Аделия Петросян: 10 пятерок; правда, с дорожкой лишь второго уровня.

В общей сложности по шкале GOE Камила получила 9,13 балла. Чуть меньше, чем безошибочная Туктамышева с трикселем.

2. Тройной аксель – отдельная тема для короткой программы. 6 фигуристок пошли на него. И Валиева единственная сорвала. Остальные прыгнули: у Акатьевой, Туктамышевой, Муравьевой и Петросян прыжок получился идеальным, Самоделкина допустила степ-аут.

При этом Аделия упала на другом сольном прыжке – тройном лутце. Она Валиевой в итоге уступила, хотя даже падение с более дешевого прыжка, чем триксель, принесло ей 2,95 балла. Чтобы обходить Камилу без элемента, необходимо было катать с прыжком ультра-си и без грубых ошибок.

Потому что безупречный, но более слабый контент не бьет остальные преимущества: безошибочное катание принесло Ксении Синицыной лишь 6-ю строчку, а Веронику Яметову и вовсе оставило без сильнейшей разминки.

Сорвав аксель, Валиева подарила хоть какую-то интригу. Что понадобилось бы остальным, исполни она прыжок?

3. Еще одна сильная сторона – компоненты. Лишь две фигуристки набрали больше 37 во второй оценке – Туктамышева (37,34) и Валиева (37,77).

Судьи единодушно ставили Камиле высокие баллы, хотя катание вряд ли сравнится с олимпийским (личным) прокатом или, например, рекордным на Евро-2022. В первом случае она получала за компоненты 37,65, во втором всего на балл больше – 38,72.

***

Перед произвольной у Валиевой некритичное отставание и неплохое место для атаки. И, несмотря на сбой в первый день, она точно поборется за медали. А возьмет ли золото, за которым приехала?

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

Короткая программа

1. Софья Акатьева – 85,59

2. Елизавета Туктамышева – 82,98

3. Софья Муравьева – 79,96

4. Камила Валиева – 76,61

5. Аделия Петросян – 76,25

6. Ксения Синицына – 74,89

7. Вероника Яметова – 74,45

8. Софья Самоделкина – 71,64

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

45 комментариев

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Angelizer
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Не знаю, за счет чего Валиева так высоко, но точно знаю, за чей счет живет сей раздел спортса :)
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DENbright
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Ответ severyanka
С чем они должны обходить? С какими талантами?
Они хотябы допинг не жрут, в отличие от липовой чемпионки Валиевой
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Адриана
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Ответ Александр Шульгин
У нее сейчас не лучшие вращения очень медленно просто очень, прыжки с проблемами. Нет это даже не 50 процентов от того что было ещё даже в марте
Да Вы сами себя уговариваете, отличные у неё вращения, с Лизиными не сравнить.
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tanya_1111
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Ответ Александр Шульгин
Плюсы просто безобразные за такой тяжёлый прокат
Да, сегодня было тяжеловато и судьи как будто по инерции ставят.
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рысь500
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лично смотрел соревнования на трибуне. И хочу сказать-из всех лидеров хуже всех выступила Валиева. Я только ради нее пришел посмотреть, но очень сильно разочарован. И лишний вес не мешало бы сбросить, а не гулять по презентациям и шоу...
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Зулфира Мухаметшина
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Кроме Валиевой на международный уровень никто не тянет
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tanya_1111
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий удален модератором
А мне показалось сегодня она вполне сдержана, даже как будто придерживала себя, смех во время поздравления мамы, ну не плакать ей.
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Люблю Женьку
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Ками смотрится очень мощной на льду, исчезла лёгкость, прыжки тяжёлые. Обратила внимание на ноги выше колен, за месяц, что её не видели на льду, похоже поправилась.
Ну и судьи оставили возможность завтра вывести её к золоту, если уж совсем не завалит прогу. С одним падением с квада точно нагоят и компонентов отсыпят будь здоров.
Неприятно это всё. 😯
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Konyok
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Ответ Залина Малина
Серьезно? Целая статья для этого нужна? Правила учите, оценки объективные. Не думала, что тут могут быть какие-то вопросы у кого-то
Да какая там статья... короткий очерк.
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ivan 07
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Пока еще допингистку ,может таким и останется, судьи тянут. Будет дисквалификация и не будет у нее титулов во взрослом. Тот же Армстронг намного круче был ,пока не поймали. Сейчас антигерой.
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Lapo Elkann
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Автор за то, что на соревнованиях сидят настоящие судьи , которые разбираются в ФК , а не мнимые судьи , как шулбгин и т. д.
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pas33pas
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Хороший добротный прокат, хоть и с ошибкой. Зато впечатление не испорчено падениями. Приятное скольжение. А вы чего хотели, вообще пендальнуть её из десятки? На ОИ навалялась так навалялась, но стала четвёртой по сумме. Так что ошибки в той или иной степени прощаются. По мне так редкий случай что всё честно.
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Варлампий Варлампий
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Инфа от судеек, строго инсайд. На произвольную засчитать Валиевой 6 квадов даже если она не выйдет на прокат.
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BeyPyrom
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Камила уже практически сформировавшаяся женщина и ей нужно приложить немалые усилия, может даже больше, чем в свое время Туктамышевой, чтобы не выпадать из ультра-обоймы. Природная пластика, изящные линии, умопомрачительная растяжка, чувство ритма и артистизм, конечно, в дальнейшем приобретут иные оттенки, может быть еще выразительнее, но для технических возможностей тело нужно ломать и ломать, чтобы не уступать юным карандашам.
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Этери горячая
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Ответ Александр Шульгин
Это просто не правда. В прошлом году да в этом нет и это правда.
Нет смысла сравнивать ее с прошлым годом, 15-летняя ее версия никогда не вернется, и ни одна другая фигуристка больше никогда не будет такой талантливой. Вместо этого она стала выше, развила женское тело, намного больше, чем любая другая фигуристка, участвующая в этом соревновании, но все же артистизм присутствует, и она не допустила ошибок, за исключением опрометчивой попытки 3А.
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Konyok
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Ответ Ostinato
А слабо разобрать Самарина? У Камилы лучшие вращения в мире или их должны были оценить ниже Туктамышевских? Камила идеально проехала дорожку или ей ее должны были отминусовать больше, чем Муравьевой? За что снижать? Ну скажите, за что? За аксель ноль и так получила. Прыгни она дупель и была бы на том же самом месте или на строку выше. аксель это всего 4 балла, 4,5 в лучшем случае. А если бы автор умела анализировать , а не просто перечисляла события прошедшие пару часов назад (кому, зачем), то знала бы, что Ками точно такие же баллы на международных стартах получала в отличии от большинства, которые никогда таких высоких компов не получат на мире. Давайте по фактам: ХБ никогда не получат сегодняшние баллы на мире, Самарин за компы за эти проги тоже никогда такое не получит, а Валиевой поставят.
А что ты бухтишь? Где увидел критику и набросы?
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Адриана
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Ответ Александр Шульгин
Комментарий удален модератором
А как бы Вы оценили смех Самоделкиной и Соколовской?
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Sky Smoker
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Я понимаю, если бы Валик упала с трикселя - это грубая ошибка, влияющая на общее впечатление от проката. Но Валик сделала бабочку. Это обнуление элемента она отыграла безошибочным прокатом без единой помарки в дальнейшем и достойными, заслуженно высокими компами. Неприятное отставание от соперницы на целых 10 баллов, но не смертельное. Произвольная все расставит по местам.
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Oleandra
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Ну не на первом же месте она, как Худайбердиева.
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Lapo Elkann
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Ответ Александр Шульгин
Пересмотрел Валиеву совсем не понравилась, очень тяжело. Это не та Валиева от которой раньше можно было получать эстетическое удовольствие и которая парила над льдом
Она вам никогда не нравилась. и тем тоже, кто вас плюсует.
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bengalsckyzh
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Ответ chaoz
За счет авторитета. За счет того что она пострадала от грязной провокации Запада с допингом. За счет того что согласилась проиграть на Олимпиаде, чтобы другие наши девочки могли взять себе медали. Поэтому сейчас у Валиевой есть некоторые преференции. И я считаю это нормально. По крайней мере у Валиевой намного больше прав их получать, чем например у Трусовой, которая получала и получает высоченные оценки за компоненты за очень некрасивые программы.
"Грязная провокация Запада с допингом", это, конечно же, весомый аргумент. Во всём они виноваты! Сатанисты, христопродавцы, душители свободы и далее по списку В. Рудольфовича!
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Lapo Elkann
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Ответ Александр Шульгин
100 процентно
бред .
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Александр Шульгин
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Ответ chaoz
За счет авторитета. За счет того что она пострадала от грязной провокации Запада с допингом. За счет того что согласилась проиграть на Олимпиаде, чтобы другие наши девочки могли взять себе медали. Поэтому сейчас у Валиевой есть некоторые преференции. И я считаю это нормально. По крайней мере у Валиевой намного больше прав их получать, чем например у Трусовой, которая получала и получает высоченные оценки за компоненты за очень некрасивые программы.
Она сама проиграла потому что не выдержала психологической нагрузки. Хватит сочинять что она специально проиграла. Посмотрите прокат на Олимпиаде и все поймёте.
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Этери горячая
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Ответ Ostinato
А слабо разобрать Самарина? У Камилы лучшие вращения в мире или их должны были оценить ниже Туктамышевских? Камила идеально проехала дорожку или ей ее должны были отминусовать больше, чем Муравьевой? За что снижать? Ну скажите, за что? За аксель ноль и так получила. Прыгни она дупель и была бы на том же самом месте или на строку выше. аксель это всего 4 балла, 4,5 в лучшем случае. А если бы автор умела анализировать , а не просто перечисляла события прошедшие пару часов назад (кому, зачем), то знала бы, что Ками точно такие же баллы на международных стартах получала в отличии от большинства, которые никогда таких высоких компов не получат на мире. Давайте по фактам: ХБ никогда не получат сегодняшние баллы на мире, Самарин за компы за эти проги тоже никогда такое не получит, а Валиевой поставят.
Вращения Ками всегда хороши, но сегодня они были лучшими за весь сезон. Это был хороший скейт. Жаль, что она не перестраховалась и не прыгнула на 2А.
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severyanka
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Ответ Konyok
По чесноку Синицына с Яметовой тут должны были её обходить, хотя бы формально.
С чем они должны обходить? С какими талантами?
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