Валиева осталась без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?

Камила Валиева не очень уверенно начала чемпионат России в Красноярске. Вместо заявленного прыжка ультра-си сделала бабочку, но все равно в шаге от тройки лидеров.

Чтобы обогнать Камилу без одного элемента, нужен тройной аксель. Почему она так высоко?

Валиева не заходила на тройной аксель с олимпийского сезона, но месяц назад вроде как восстановила сложный прыжок. Перед короткой программой на чемпионате России был только один вопрос: пойдет на триксель или выберет надежный вариант с двойным?

В итоге совершила ошибку, нетипичную для фигуристок Этери Тутберидзе, – бабочку. Прыжки в один оборот в короткой программе не оцениваются, поэтому Валиева осталась без элемента – 0 баллов.

«Что комментировать? Несвойственная мне бабочка. Не хочу говорить, что «бывает». Как потренировалась, так и получилось. Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась бабочка. Не буду зацикливаться. Не было сегодня нового слова (речь об азбуке Морзе в программе – Sports.ru). Сегодня была новая бабочка», – шутила Камила после проката.

Ошибка не выбила Валиеву из лидеров. Да, она не на первом – таком привычном – месте, но и не так далеко, как могла бы. После короткой программы Камила 4-я – в трех баллах от третьего места и в 9 – от первого. Оценка за прокат – высокие 76,61, словно и не было потери элемента. За счет чего же отыграна эта фора?

1. Базовая стоимость программы – четвертая с конца (из 17). Все из-за потери акселя. Но в остальном судьи признали катание Валиевой эталонным . Вращения и дорожка четвертого уровня, а надбавки по шкале GOE – самые щедрые.

У лидеров в протоколе всего две оценки +5 на троих, а у Камилы – сразу 8. Хотя здесь лучшая – Аделия Петросян: 10 пятерок; правда, с дорожкой лишь второго уровня.

В общей сложности по шкале GOE Камила получила 9,13 балла. Чуть меньше, чем безошибочная Туктамышева с трикселем.

2. Тройной аксель – отдельная тема для короткой программы. 6 фигуристок пошли на него. И Валиева единственная сорвала. Остальные прыгнули: у Акатьевой, Туктамышевой, Муравьевой и Петросян прыжок получился идеальным, Самоделкина допустила степ-аут.

При этом Аделия упала на другом сольном прыжке – тройном лутце. Она Валиевой в итоге уступила, хотя даже падение с более дешевого прыжка, чем триксель, принесло ей 2,95 балла. Чтобы обходить Камилу без элемента, необходимо было катать с прыжком ультра-си и без грубых ошибок .

Потому что безупречный, но более слабый контент не бьет остальные преимущества: безошибочное катание принесло Ксении Синицыной лишь 6-ю строчку, а Веронику Яметову и вовсе оставило без сильнейшей разминки.

Сорвав аксель, Валиева подарила хоть какую-то интригу . Что понадобилось бы остальным, исполни она прыжок?

3. Еще одна сильная сторона – компоненты. Лишь две фигуристки набрали больше 37 во второй оценке – Туктамышева (37,34) и Валиева (37,77).

Судьи единодушно ставили Камиле высокие баллы, хотя катание вряд ли сравнится с олимпийским (личным) прокатом или, например, рекордным на Евро-2022. В первом случае она получала за компоненты 37,65, во втором всего на балл больше – 38,72.

***

Перед произвольной у Валиевой некритичное отставание и неплохое место для атаки. И, несмотря на сбой в первый день, она точно поборется за медали. А возьмет ли золото, за которым приехала?

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

Короткая программа

1. Софья Акатьева – 85,59

2. Елизавета Туктамышева – 82,98

3. Софья Муравьева – 79,96

4. Камила Валиева – 76,61

5. Аделия Петросян – 76,25

6. Ксения Синицына – 74,89

7. Вероника Яметова – 74,45

8. Софья Самоделкина – 71,64

Фото: РИА Новости/Александр Вильф