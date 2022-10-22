У Валиевой новое мрачное платье (вы могли не заметить) и простые прыжки, но она все равно лидер первого Гран-при

Камила Валиева уверенно открыла сезон – на первом этапе Гран-при России легко выиграла короткую программу, и для этого даже не понадобились суперпрыжки.

Московский этап Гран-при – первый официальный старт Камилы после Олимпиады. Прошлый сезон наши фигуристы закончили досрочно из-за отстранения, поэтому после возвращения из Пекина Валиева выступила только на Кубке Первого канала (по сути, шоу-турнире).

• Валиева – главная звезда этапа, так что ее лидерство вряд ли удивляет.

Хотя впервые за долгое время она не прыгала тройной аксель в короткой программе – элемент, который до этого обеспечивал серьезный отрыв в первый день, пока не восстановлен. Но и без ультра-си Камила опережает ближайшую соперницу (Софью Акатьеву – она, к слову, пошла на триксель, но упала) на 11,22 балла.

Вообще, у судей не возникло вопросов к прокату Валиевой – по оценкам он вышел почти идеальным. Все элементы оценили на +4 и +5 по шкале GOE, всего две надбавки +3 (за аксель и каскад) поставил один судья.

• Внушительный запас и в компонентах. С прошлого сезона количество оцениваемых критериев снизилось с 5 до 3, но так как теперь каждый компонент умножается на 1,33 (а не на 0,80, как в прошлом сезоне), оценки остались в привычных пределах. И тут катание Камилы оценили наравне с командным турниром Олимпиады – 38,77 в Москве, 38,51 – в Пекине.

Итоговая оценка 83,92 – наверное, негласный рекорд для женского катания без тройного акселя. Например, Алина Загитова с каскадом лутц-риттбергер набирала 82,08 на победном ЧМ-2019.

На контрольных прокатах Валиева тоже выступила без сложных прыжков и отметила, что ей нельзя падать из-за восстановления после травмы спины – вот и не рисковала. Сейчас этой проблемы нет: «Прошло три месяца, все уже срослось, уже нормально. Я падаю на тренировках – и все хорошо. Надеюсь, все будет нормально и я продолжу дальше».

Но пока ультра-си Камиле и не нужны – стабильности и преимущества в компонентах, вероятно, хватит для победы на этапе.

• И если контент после прокатов не изменился, то платье у Валиевой новое. Месяц назад она выступала в похожем, но различия все-таки есть. В первом варианте преобладал темно-синий цвет, рукава были отдельно от платья, а спина казалась почти открытой из-за тонких бретелей и полупрозрачной ткани.

Стиль не поменялся, как и цветовое решение – глубокий оттенок фиолетового, который отсылает к космосу (короткая Камилы поставлена под саундтрек из «Интерстеллара»). Рукава теперь – полноценная часть платья, а зона декольте ассиметричная, как и спина.

На вопрос, почему поменяли платье, Камила кокетливо ответила: «Потому что старое мне не нравилось! Я же девочка!»

Для завершенного образа – светло-сиреневые тени на веках.

Оригинальности наряду не добавляло и то, что до Камилы на лед выходили девушки в похожих платьях, после проката Анастасии Молчановой журналистка Елена Вайцеховская даже высказалась в телеграме:

«Сочетание черного и темно-фиолетового цветов я бы запретила в женском одиночном катании законодательно. Нет более верного пути превратить юную девушку в трагическую старушку».

Но у Валиевой излишняя мрачность в нарядах – осознанный выбор. Обе ее программы посвящены Олимпиаде. В короткой зашифровала «то, чего не хватило на Играх» – она рисует азбукой Морзе слова «вера», а произвольная почти документально показывает то, через что она прошла в Пекине. Поэтому там платье вообще черное.

Камила рассказывала, что наряд для произвольной тоже доработают – останется ли дерзкая находка с капюшоном в концовке? Увидим уже в воскресенье.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92

2. Софья Акатьева – 72,20

3. Анастасия Зинина – 70,19

4. Алина Горбачева – 66,87

5. София Захарова – 66,23

6. Валерия Шульская – 64,76

Фото: РИА Новости/Александр Вильф