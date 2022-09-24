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«Этого мне не хватило на Олимпиаде». Шифр Валиевой – слово, которое она отказывается называть

Камила Валиева Камила Валиева
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Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
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Камила Валиева вернулась на большой лед с философскими программами: они посвящены прошлому сезону – сложному и неоднозначному.

На старте контрольных прокатов фурора не случилось – короткая программа, хоть и с необычными находками, показалась знакомой. Такую Камилу мы видели много раз.

Еще в июле появилась новость о короткой программе Валиевой – ее поставили под саундтрек из фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар». Хореограф Даниил Глейхенгауз тут же подарил интригу: «Внутри программы вас ждет послание».

Накануне прокатов Валиева подогревала интерес, рассказывая о шифре азбукой Морзе: «В начале постановки – зашифрованное послание для болельщиков. Хотим, чтобы они угадали, что это за послание. В момент стартов и в принципе я стараюсь сказать это себе, сказать другим людям, делать это».

Идею взяли из фильма – там главный герой в исполнении Мэттью МакКонахи передает дочери данные, которые спасут мир. Он переводит их в азбуку Морзе и кодирует сообщение в движении секундной стрелки. «Я найду способ сообщить дочери. Каким образом? Любовь, любовь, это ключ», – говорит он. Это один из самых трогательных моментов фильма, неудивительно, что Глейхенгауз им вдохновился.

В начале программы Камила показывает рукой шифр: •−− • •−• •−. Это слово «вера». Впрочем, Камила его не произносит, пока уходя от ответа.

«Это то слово, которого мне, наверное, немного не хватило на Олимпиаде. Послание для себя».

В качестве музыкального сопровождение выбрали две композиции – Cornfield Chase и Tick-Tock. Татьяна Тарасова, которая заглядывала на тренировку в «Хрустальный» летом, была в восторге: «Потрясающая музыка. Просто потрясающая. Никогда не слышала, а я слушаю много».

«Вы будто в сумасшедшем доме». Тарасова в гостях у Тутберидзе: похвалила музыку для Валиевой и отчитала всех так, что Петросян заплакала

Ханс Циммер – пожалуй, главный композитор Голливуда. Он писал музыку для «Короля Льва», «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря» и «Шерлока Холмса». Кстати, саундтрек к «Интерстеллару» номинировался на «Оскар». Так что на самом деле музыка популярная.

Александр Гришин тоже немного выпал из контекста, так описав прокат Валиевой: «Все-таки она какая-то космическая. Фильм, может быть, не совсем про космос. Но то, как завораживает публику Камила Валиева, дорогого стоит». На самом деле герои «Интерстеллара» много времени проводят в космическом путешествии.

Ход с азбукой Морзе действительно оригинальный, но больше нового в программе Валиевой будто бы и нет. Нежная и пронзительная мелодия, плавные движения и грусть в глазах – все это мы видели и в «Шторме», и в олимпийской короткой In Memoriam. Камиле идет этот образ, но каждая новая программа удивляет все меньше.

Даже с платьем не экспериментировали – все тот же стиль и фасон: рукава, длинная юбка, а цвет – такой же, как у наряда для показательного номера «Аватар». Полупрозрачная спина добавляет изюминки, но недостаточно освежает образ.

А вот контент изменился – правда, в сторону упрощения. Тройной аксель, который Валиева стабильно прыгала два предыдущих сезона, заменили двойным. В остальном все в порядке: чистые тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Впрочем, на контрольных прокатах (хоть и непривычно поздних) не стоило ждать максимальной сложности. С точки зрения готовности куда показательнее будет произвольная программа, но Камила уже рассказывает о некой травме, которая пока не подпускает к четверным – падать сейчас крайне нежелательно.

Завтрашняя произвольная снова вернет к олимпийской драме Валиевой – необычный выбор для команды, которая вслух почти не вспоминает о том, что происходило в Пекине. Видимо, все мысли по этому поводу штаб Тутберидзе выскажет в искусстве.

«Я хотела бы этим поделиться, потому что эту историю нужно прожить, чтобы до конца ее принять. Если бы мне идея программы не понравилось, я бы так и сказала. Тренеры бы прислушались».

В произвольной у Камилы сложная музыкальная подборка: саундтрек из «Шоу Трумана» + фрагмент из выпуска новостей + трек китайского композитора Вэй Сяохань.

Какое послание Валиева передаст зрителям завтра?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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