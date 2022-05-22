А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри

Алена Косторная всегда удивляет – трансферами, громкими заявлениями, сменой программ. И, конечно, яркими образами. В этот раз у Алены огненные кудри.
«Летние каникулы – время экспериментов. Если кого-то что-то не устраивает, просьба оставлять свое мнение при себе», – так Косторная презентовала новый имидж.
И он действительно необычный: копна рыжих волос, кудряшками спускающаяся по плечам. Объем, цвет, структура – такого мы еще не видели у Алены.
То, что Косторная любит изменения, уже давно понятно. За три сезона она совершила три громких перехода: Тутберидзе – Плющенко – Тутберидзе – Водорезова. Да и постоянная смена программ в последние годы показывает, какой разной бывает Алена.
Во внешности переменчивая натура тоже проявляется. Меньше чем за год Косторная красилась в фиолетовый и красный, в блондинку и брюнетку. И вот теперь – в ярко-рыжий.
Прошлым летом Алена приехал на сборы в Новогорск с нежно-лиловыми волосами.
«Изменяйте правила и разрушайте стереотипы», – похоже на девиз каждого межсезонья Косторной.
В конце месяца цвет сделали насыщеннее – по словам фигуристки, именно такой она хотела изначально.
К началу сезона все же вернулся естественный оттенок:
«Мне очень понравилось ходить с фиолетовым цветом волос. Меня очень круто покрасили, у всех девочек это не вызывало: господи, что с ней? Как будто так и должно было быть.
У меня был день рождения, и у мамы было условие: либо я возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют. Я решила, что рисковать не буду, с учетом того, что у меня одного из братьев уже так побрили. Я решила, что волосы мне дороже», – признавалась Косторная.
Эксперименты продолжились в показательном номере. Для образа Харли Квинн Алена покрасила временным спреем хвосты в синий и красный.
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В декабре на «Вечерний Ургант» ходила с каштановыми локонами.
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Ну а уже через пару недель выбрала красный цвет. «Не живется мне спокойной жизнью», – подметила Алена.
В марте – очередные изменения: снова длинные каштановые волосы. Так быстро отросли или все-таки нарощенные?
Конец апреля: блондинка с волосами по плечи.
За это время Алена еще и сделала две новые татуировки – лисичку под ухом и надпись Lovely на ключице.
Успеть за сменой имиджа Косторной – почти нереально. Какой будет в следующий раз?
Алена Косторная экспериментирует не только с тренерами, но и с внешностью: за полгода дважды перекрасила волосы и набила татуху
Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Dmitry Golubovich; Instagram/aliona_officialnew; Youtube
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