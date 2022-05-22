А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри

Алена Косторная всегда удивляет – трансферами, громкими заявлениями, сменой программ. И, конечно, яркими образами. В этот раз у Алены огненные кудри.

«Летние каникулы – время экспериментов. Если кого-то что-то не устраивает, просьба оставлять свое мнение при себе», – так Косторная презентовала новый имидж.

И он действительно необычный: копна рыжих волос, кудряшками спускающаяся по плечам. Объем, цвет, структура – такого мы еще не видели у Алены.

То, что Косторная любит изменения, уже давно понятно. За три сезона она совершила три громких перехода: Тутберидзе – Плющенко – Тутберидзе – Водорезова. Да и постоянная смена программ в последние годы показывает, какой разной бывает Алена.

Во внешности переменчивая натура тоже проявляется. Меньше чем за год Косторная красилась в фиолетовый и красный, в блондинку и брюнетку. И вот теперь – в ярко-рыжий.

Прошлым летом Алена приехал на сборы в Новогорск с нежно-лиловыми волосами.

«Изменяйте правила и разрушайте стереотипы», – похоже на девиз каждого межсезонья Косторной.

В конце месяца цвет сделали насыщеннее – по словам фигуристки, именно такой она хотела изначально.

К началу сезона все же вернулся естественный оттенок:

«Мне очень понравилось ходить с фиолетовым цветом волос. Меня очень круто покрасили, у всех девочек это не вызывало: господи, что с ней? Как будто так и должно было быть.

У меня был день рождения, и у мамы было условие: либо я возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют. Я решила, что рисковать не буду, с учетом того, что у меня одного из братьев уже так побрили. Я решила, что волосы мне дороже», – признавалась Косторная.

Эксперименты продолжились в показательном номере. Для образа Харли Квинн Алена покрасила временным спреем хвосты в синий и красный.

В декабре на «Вечерний Ургант» ходила с каштановыми локонами.

Ну а уже через пару недель выбрала красный цвет. «Не живется мне спокойной жизнью», – подметила Алена.

В марте – очередные изменения: снова длинные каштановые волосы. Так быстро отросли или все-таки нарощенные?

Конец апреля: блондинка с волосами по плечи.

За это время Алена еще и сделала две новые татуировки – лисичку под ухом и надпись Lovely на ключице.

Успеть за сменой имиджа Косторной – почти нереально. Какой будет в следующий раз?

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Dmitry Golubovich; Instagram/aliona_officialnew; Youtube