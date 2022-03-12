Новый хозяин биатлона – француз, в которого не верил Фуркад. Он поставил на телефон звук мишени и тренировался с элитными жандармами

Кентен Фийон-Майе – официально лучший биатлонист мира.

Этот сезон превратил его из сильного и сбалансированного спортсмена в неуязвимую суперзвезду: француз доминировал с конца декабря, взял пять медалей Олимпиады, а теперь собирает хрусталь.

Что же помогает обаятельному Филону (как его называют в сборной России) побеждать? Армейские сборы, проектирование винтовки и любимая, победившая рак.

По юниорам Кентен терялся на фоне Логинова, Цветкова и Йоханнеса Бо. Фуркад признался, что не верил в его талант

Кентен из спортивной семьи и в 4 года уже стоял на лыжах, а еще через 10 лет познакомился с биатлоном.

«Мы все вместе бегали на лыжах, катались на велосипедах, ходили в горные походы. Устраивали пикники и весь день проводили на улице. Это было чудесное время», – вспоминал он детские годы.

Сейчас Фийон-Майе – стабильный и хладнокровный спортсмен, один из лучших стрелков в элите. Но так было не всегда.

На дебютном международном турнире он провалился – на юношеском чемпионате мира-2011 промахнулся 17 раз за три личные гонки (10 из них – в индивидуалке). Да и вообще по юниорам Фийон-Майе так и не взял ни одного большого титула – есть только золото чемпионата Европы в смешанной эстафете и серебро эстафеты на чемпионате мира.

Казалось, Кентену не повезло с соперниками – он попал на талантливое поколение российской молодежи.

Максим Цветков и Александр Логинов забирали титулы по юниорам, пока Фийон-Майе боролся со стрельбой. На юниорском ЧМ-2013 к нашим парням присоединился норвежец Йоханнес Бо, а Кентену все так же не находилось места на пьедестале.

Взрослый дебют пришелся на сезон-2012/13 – уже в третьей гонке на Кубке IBU Кентен без промахов отстрелял в индивидуальной гонке и забрался на 4-ю строчку. Хотя такой результат оказался почти случайным – еще долго Фийон-Майе искал стабильность. Тем не менее, уже в олимпийском сезоне попал на Кубок мира и даже оказался среди запасных в Сочи-2014, но не провел там ни гонки.

«Я никогда не думал, что он достигнет такого уровня (как в Пекине-2022). Если бы кто-нибудь спросил меня, способен ли он на это, я бы ответил: нет», – признавался позже легенда биатлона Мартен Фуркад.

Фийон-Майе прибавлял с каждым сезоном, но не очень быстро – первую медаль на Кубке мира завоевал в 2015-м. Тогда попадания на подиум не вошли в привычку, а были лишь эпизодическими. Сам он знал, что идет по верному пути: «В спорте нет предела. Ты всегда можешь бежать быстрее, стрелять лучше. Предела нет. Я не верю в судьбу, это я совершаю поступки».

Переломным и самым сложным оказался следующий олимпийский сезон.

Провалил Пхенчхан-2018 из-за болезни девушки, а когда она поправилась, совершил прорыв

К сезону-2017/18 Фийон-Майе готовился с большими амбициями, а на первом же этапе в Эстерсунде дважды поднялся на подиум и выглядел сильно. Но главный старт четырехлетия вспоминает с ужасом: «Я хочу просто стереть из памяти всю Олимпиаду в Пхенчхане».

В сентябре 2017-го Кентен и его девушка Лиди узнали, что у нее рак:

«Это был худший день в моей жизни. Было так тяжело. Это изменило отношение ко всему сезону. Я думал уже не об Олимпиаде, а о том, чтобы выжила моя девушка».

Кентен уехал на Кубок мира, а Лиди осталась во Франции на лечении. Перед поездкой в Корею он навестил ее в больнице – и это его подкосило: «Когда я вернулся домой из Антхольца, сразу же отправился в больницу, где лежала моя девушка. Она была так вымотана, что не могла двигаться.

Еще перед началом сезона она говорила, что я должен ехать на Кубок мира и на Олимпиаду во что бы то ни стало. Сказала: мне будет очень грустно, если ты не поедешь, потому что вложил столько усилий и провел такую тяжелую работу».

Лиди выписали из больницы, а Кентен отправился в Пхенчхан, но сосредоточиться на биатлоне было невероятно сложно. В итоге – 48, 44 и 29 места, проблемы со стрельбой и непопадание в состав обеих эстафет.

Фийон-Майе продолжил сезон и все-таки нашел мотивацию. Когда он вернулся из Кореи, состояние Лиди улучшилось – химиотерапия сработала. И это тут же отразилось на настрое Кентена – в первой же гонке после провальной Олимпиады он оказался на подиуме:

«Я вернулся! Сегодня международный женский день, и я хочу посвятить медаль моей девушке Лиди, которая побеждает в битве с раком».

Концовка того сезона оказалась ключевой в его карьере – он впервые попал в топ-10 общего зачета Кубка мира и дальше лишь прогрессировал. С 2019-го он завершает сезон в тройке, а в этом году и вовсе забрал Большой хрустальный глобус. Сразу же пришли победы на этапах Кубка мира и личные медали чемпионатов мира. И каждый успех он посвящает Лиди.

«Победа на Олимпиаде будет хорошим подарком для моей девушки. Я хочу сказать спасибо Лиди, потому что она многим пожертвовала ради меня», – говорил Фийон-Майе после триумфа в Пекине-2022.

Кентен – фанат биатлона: сам мастерит винтовку, а еще ездит на армейские сборы

Конечно, история любви Кентена и Лиди – очень красивая и вдохновляющая, но это не единственная причина успехов. Фийон-Майе – невероятно трудолюбивый спортсмен. В команде им восхищаются:

«Он отдает себя спорту на 200%», – отмечал Эмильен Жаклен.

«Он пример того, как надо работать, он все время работает. Он всегда хочет сделать больше», – добавлял Фабьен Клод.

И Мартен Фуркад, который не верил в Кентена, изменил мнение: «Я часто замечал, что он ставит слова выше действий. Сейчас он ставит действия на первое место. Он полностью овладел мастерством биатлона: в техническом, тактическом и физическом плане».

При этом в сборной над ним часто шутят за фанатичную преданность биатлону – он скрупулезно анализирует каждую гонку, и даже уведомления на телефоне приходят со звуком закрывающейся мишени.

Да и хобби – биатлонное: он делает винтовки в миниатюре. А с 2009-го работает над собственным оружием: «Я получил образование в области промышленного дизайна, и мне было интересно соединить две мои страсти, работая над винтовкой. Это требует больших инвестиций, зато делает мою связь с ней еще прочнее».

Забавный факт, но именно винтовка подвела Фийона-Майе на старте олимпийского сезона – на втором этапе Кубка мира он упал в преследовании и сломал приклад. Оружие экстренно доставили во Францию, где им занялся Франк Бадью – за 36 часов винтовку исправили.

С 2015-го Кентен служит во французской таможне, а незадолго до Пекина-2022 провел сборы в элитном антитеррористическом подразделении Французской жандармерии GIGN.

«Каждый тренер знает, как подготовить тело, мышцы, стрельбу. Но сейчас я сосредоточен на тренировках для головы, потому что разница между вторым, третьим и четвертым местами – в голове».

За несколько недель до Олимпиады Фийон-Майе провел два дня на сборах, где работал над стрельбой, ходил по канату, ползал по узким туннелям.

«Мне показывали, как бороться с большим стрессом. Эти люди работают в таких ситуациях каждый день – с оружием, опасными людьми. Биатлон очень похож на это. Конечно, это не гонки не на жизнь, а на смерть, но напряжение большое, и такие сборы – хороший способ подготовиться».

Провел суперсезон и покорил Олимпиаду – его поздравлял даже Макрон

Фийон-Майе не скрывал амбиций перед олимпийским сезоном: «Моя цель – быть лучшим в мире. Я ставлю цель как можно лучше подойти к Олимпийским играм, я не поеду в Китай за шоколадками или значками».

При этом на просьбу описать себя Кентен отвечал скромно: «Я простой, сдержанный парень. Который делает то, что должен делать, как можно лучше».

В Пекин-2022 он отправлялся уже лидером Кубка мира. На этот сезон пришлась большая часть его побед, так что и на олимпийских трассах он оказался одним из фаворитов. Победу не пришлось ждать – в первой же личной гонке Фийон-Майе взял золото.

А потом сотворил то, что не удавалось даже Мартену Фуркаду – брал медаль в каждой дисциплине. До невероятного достижения – 6 медалей в 6 стартах – не хватило шага, в масс-старте Кентен финишировал 4-м, хотя до последнего боролся за золото.

Пока что у него ни одной личной победы на чемпионатах мира, зато сразу два золота Олимпиад. Кентен – всего лишь пятый французский биатлонист, победивший на Играх (после Флоранс Баверель-Робер, Венсана Дефрана, Венсана Жея и Мартена Фуркада).

Еще более впечатляющий рекорд – 5 медалей на одних Играх (2-3-0). В истории французского спорта таких всего трое – стрелок из лука Жюльен Брюле (Антверпен-1920), фехтовальщик Роже Дюкре (Париж-1924) и теперь Фийон-Майе (Пекин-2022).

До рекорда французского биатлона Кентену не хватает двух медалей: Фуркад завоевал 7 на трех Олимпиадах, а у Фийона-Майе уже 5 наград.

Невероятное доминирование француза в Пекине встретили восторженно. Президент Эммануэль Макрон так прокомментировал первую победу: «Кентен Фийон-Майе становится новым эталоном биатлона».

А вот поздравление от министра экономики Брюно Ле Мэра: «Недосягаемый и доминирующий! Какая победа и какое выступление Кентена Фийона-Майе, который выиграл первое золото для Франции на этих Олимпийских играх!»

Трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и кумир Кентена Тедди Ринер назвал его великим, а Мартен Фуркад – боссом пекинской трассы.

Как показывает история, французы приходят на вершину надолго – Рафаэль Пуаре взял 4 Кубка мира, несмотря на расцвет Уле Эйнара Бьорндалена, Мартен Фуркад 7 сезонов подряд был непобедимым.

Теперь настало время Фийона-Майе?

Фото: quentinfillonmaillet.com; globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa, IMAGO/Vesa Moilanen, Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Евгений Тумашов / СБР