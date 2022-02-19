🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион! В заключительной гонке Пекина-2022 наш суперлыжник победил в коньковом марафоне.

Вот только дистанцию сократили из-за мороза. Выходит, Александр – все-таки не совсем король лыж? Или это буквоедство?

Сам Большунов скромно не считает себя королем: «Король лыж? Я так не считаю. Сегодня должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий сократили, потому что с утра был сильный ветер, мороз. Но когда сейчас бежали, я скажу, что можно было и 50 бежать, потому что было не так холодно и ветер чуть-чуть поменьше стал. Погодные условия сегодня были на грани, но 50 можно было все-таки бежать.

Но удалось и 30 выиграть, поэтому я очень рад, потому что это реально феноменальный результат.

Недосягаемый? Сегодня – может быть, но завтра уже наступает следующий день, нужно начинать все по новой. Будем стараться, дальше тренироваться, тем более еще есть куда стремиться».

С ним не согласен король лыж-1980 – Николай Зимятов: «Да, дистанция была сокращена, и сейчас пойдут разговоры, полноценный ли Большунов Король лыж или заслужил только полкороны. Все-таки это звание неофициальное, поэтому лично я буду считать, что у нас в истории появился третий Король лыж»

Кого в лыжах называют королем?

Это не просто красивые слова, а престижный титул, пусть и неофициальный. Появился он в 1954-м на чемпионате мира в шведском Фалуне. Тогда советский лыжник Владимир Кузин выиграл сначала гонку на 30 км, а через два дня – на 50 км.

Под впечатлением от выступления Кузина король Швеции Густав VI вручил ему кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции».

После этого термин обрел популярность, особенно в СССР и России. Королем называют спортсмена, выигравшего 30 и 50 км на одном главном старте – Олимпиаде или чемпионате мира .

Большунову для полноценного титула «короля лыж» помешала погода

В Пекине-2022 Большунов в нокаутирующем стиле выиграл скиатлон – убежал в отрыв с первых же километров, привез всем больше минуты и финишировал с флагом.

Победа в гонке на 30 км открыла дорогу к престижному титулу короля. К тому же, статистика за Александра – во всех гонках Игр (что в Пхенчхане, что в Пекине) он неизменно оказывался на пьедестале. Вот и перед марафоном свободным стилем верилось, что Большунову покорится уникальное достижение.

Оказалось, главное препятствие на пути к величию – не великолепный финиш Йоханнеса Клэбо или топ-форма Симена Хегстада Крюгера, а погода. Из-за морозов в Чжанцзякоу, где находится олимпийский лыжный стадион, марафон сократили почти вдвое – 28,4 км вместо 50.

В России почему-то испугались, что гонку сократили специально под Клэбо, хотя дистанция далека от его коронного спринта. Уже на 13 км норвежец встал, а перед отметкой 20 км и вовсе сошел.

Большунов контролировал ситуацию всю гонку – держался впереди, иногда дергал группу, меняя темп. За 6 км до финиша в лидерах остались 10 лыжников, в том числе все наши парни (Большунов, Спицов, Мальцев и Якимушкин).

Главным соперником был Крюгер – он пропустил всю Олимпиаду из-за положительного теста на ковид, но к марафону успел. В итоге именно он до последнего сражался с Большуновым. И все же не устоял – его сенсационно опередил и Якимушкин, взявший серебро.

Александр играючи разобрался с соперниками перед выходом на стадион – и снова победил!

А у кого есть звание короля?

• Задним число королем «нарекли» финна Матти Райвио – он выиграл 30 км в 1926-м до исчезновения дистанции из программы крупных турниров (гонка вернулась в 1954-м). Преимущество Райвио на домашнем чемпионате мира в Лахти было впечатляющим – никто не приблизился к нему больше чем на 6 минут, а марафон он выиграл в еще более экстремальных условиях, чем сегодня были в Пекине, – в минус 30.

• После Кузина короля ждали 26 лет. И появился он на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Советский лыжник Николай Зимятов провел идеальный турнир: выиграл обе длинные гонки и вместе с командной взял золото эстафеты. Он единственный лыжник, получивший титул короля на Олимпийских играх. У Зимятова и еще одно достижение, которое пока держится – рекорд по количеству побед на Играх среди российских и советских спортсменов (4 золота, у Большунова – 3).

• На чемпионате мира-1985 швед Гунде Сван присоединился к элитной группе – в Зеефельде выиграл и 30 км, и 50 км. Сван возродил коньковый ход на крупных соревнованиях и считался одним из главных реформаторов лыжных гонок. Возможно, он бы взял все рекорды, но рано ушел из спорта – всего в 29 лет.

• ЧМ-1999 в Рамзау был очень успешным для финских лыжников. Чемпион Нагано-1998 Мика Мюллюля брал медали во всех личных гонках, в том числе самых длинных. За супервыступление его даже признали спортсменом года в Финляндии. А уже через два года дисквалифицировали во время чистки сборной на домашнем ЧМ в Лахти. Впрочем, титулы у Мюллюля не забирали.

• Норвежец Петтер Нортуг – самый титулованный лыжник чемпионатов мира и единственный в истории, кому удалось оформить звание короля дважды. Защитить титулы на 30 и 50 км – почти нереально, но Нортугу это удалось. Петтер делал марафонские дубли в 2009-м и 2011-м. Между двумя успешными чемпионатами мира нашлось место и олимпийскому золоту на полтиннике.

Удивительно, но негласного титула нет у самого успешного лыжника в истории Олимпиад – норвежца Бьорна Дэли, он несколько раз подбирался к дублю: в Альбервиле-1992 (серебро и золото), на ЧМ-1993 (золото и бронза), ЧМ-1995 (два серебра) и ЧМ-1997 (серебро и бронза).

Еще одним королем мог стать россиянин Евгений Дементьев – в Турине-2006 он выиграл скиатлон, а в марафоне был вторым – всего в 0,8 секунды от золота.

Теперь уже Большунов оказался рядом с титулом. Или победитель двух самых длинных гонок Игр – все же король?

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Alexandr Yakovlev/Russian Look; REUTERS/Lindsey Wasson; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts; REUTERS/Kai Pfaffenbach