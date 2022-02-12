Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали

Максиму Цветкову тотально не везет на Олимпийских игр в Пекине. Вторую гонку подряд наш биатлонист очень близок к медали – в выстреле от золота в индивидуальной гонке и в 1,7 секунды от бронзы в спринте.

В начале сезона мало кто ждал Цветкова на Олимпиаде – он выпал из основы на два сезона, а на Кубке мира появился только в январе.

Но в Пекине-2022 Макс – лучший из наших. И единственный, кто до последнего борется за медали.

В индивидуальной гонке все решил последний выстрел: Цветков шел первым с тремя нулями на рубежах, но 20-м патроном все же не закрыл мишень. Попади – было бы золото, не зацелься на финальном выстреле – были бы шансы на бронзу (отставание от третьего место составило 3,8 секунды). А так – обидное четвертое место.

«Только моя ошибка. Здесь некого винить. Все сам. Расстроен, по-другому не сказать. Если честно, еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли, потому что очень хотелось, прошел такой длинный и тяжелый путь, хотелось доказать всем. Почти получилось.

Теперь я понимаю, что ощущал Антон Шипулин в Сочи-2014».

Сравнение настораживало, ведь на Олимпиаде-2014 после 4-го места в спринте Шипулин расклеился. После индивидуалки и грустных реплик Цветкова казалось, что его настигнет та же участь.

На спринт Максим вышел первым из наших и сразу обозначил лидерство – благодаря идеальной стрельбе долго держался в тройке. Со второго рубежа вышел третьим – с преимуществом в 7 секунд от Тарьея Бо.

Не сказать, что Максим провалил финишный круг – 7-е время и всего 12 секунд от быстрейшего Фийона-Майе (вероятно, больше сказалось медленное начало). Так или иначе, Бо-старший с каждым километром все приближался. И все-таки опередил Цветкова на финише. Всего на 1,7 секунды!

Максим стоически принял результат: «Эмоции от итогов индивидуальной гонки и спринта разные, хотя результат один. Я уже все это пережил. Второй раз четвертое место меня уже так не выбьет».

Завтра – гонка преследования, и она будет ключевой для Цветкова. У него – самая стабильная стрельба (1 промах на 30 выстрелов) и неплохой ход (сегодня из россиян быстрее только Латыпов).

Главное, чтобы два четвертых места дали ему заряд мотивации, а не обиды.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24.00,4 (0+1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,5 (1+0)

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9 (0+1)

4. Максим Цветков (Россия) – 40,6 (0+0)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 52,0 (1+0)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 53,7 (0+2)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.14,4 (2+1)...

19. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.37,6 (0+2)...

38. Александр Логинов (Россия) – 2.15,1 (2+2)

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji, Athit Perawongmetha