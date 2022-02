«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

Армейцы подпишут Кевина Пангоса.

Московский ЦСКА, как и подобает команде со слоганом «всегда будет первым», в последние годы наводил на соперников страх своим глубоким составом. Две, а то и три полноценные мощные пятерки были настоящей усладой для тренеров армейской машины и проблемой для оппонентов. Не меньше другие клубы боялись и главных дирижеров ансамбля Красной Армии – Холдена, Папалукаса, Теодосича, Родригеса. Проводники тренерских мыслей и баскетболисты с самым высоким IQ в коллективе всегда были грозным оружием в системных командах. Вот и ЦСКА не стал исключением – их коллекция элитных разыгрывающих для европейского баскетбола сопоставима со списком лучших центровых в истории «Лейкерс».

Немаловажно, что армейцев ранее не касалась смена поколений. До тех пор, пока из команды не ушли постаревшие Милош Теодосич и Серхио Родригес. Оказалось, что все топовые первые номера в расцвете сил в Европе уже заняты, рисковать туристами из НБА – это не «по-цсковски», поэтому пришлось сыграть в «русскую рулетку» с Майком Джеймсом.

Это все закончилось выстрелом себе в ногу и входом в новый сезон с двумя защитниками: Дани Хэккеттом и Иффе Лундбергом. Итальянец стал MVP плей-офф Лиги ВТБ и продолжает периодически выдавать перформансы в Евролиге, но его возраст и травмы не могут обеспечить ЦСКА стабильность в задней линии. Датчанин, которого летом сватали чуть ли не в НБА (и ошибочно писали, что он станет первым представителем своей страны в турнире), в итоге потянул только Лигу ВТБ, где сейчас является лучшим по очкам в составе ЦСКА. Евролига для Иффе – по-прежнему большой аванс.

Все эти проблемы в итоге привели к признанию президента клуба Андрея Ватутина о том, что армейцам необходим баскетболист, который может не только забивать сам, но и организовывать нападение.

«Минувшим летом и в начале осени тренеры до последнего ждали решения Кевин Пангоса, который в итоге решил продолжить карьеру в НБА. Он виделся как основной организатор атакующей игры, а потому комплектование команды в силу этого не получилось завершенным. Выглядит ли эта тактика ошибочной с учетом сегодняшних проблем? Возможно. Упустили ли за это время того, о ком сейчас стоит однозначно жалеть? Это вопрос вкуса каждого, на мой взгляд, поводов рвать волосы на голове не появлялось. Не было таких однозначных фигур как Кевин. Василие Мицич остался в Стамбуле, Ник Калатес – в Барселоне. Всем совершенно понятно, что ЦСКА необходим игрок, который мог бы и сам забить, и организовать нападение для партнеров, с этим никто не спорит. Осталось его найти. Нам предлагают множество вариантов, но того, кто без раскачки гарантированно поднимет уровень организации игры в ЦСКА, пока, увы, не видно»

Учитывая, что ЦСКА не хочет брать игроков на вырост, Кевин Пангос – возможно, идеальный или вообще единственный вариант, который может устроить армейскую команду. Он в расцвете сил (недавно исполнилось 29 лет), и у него есть богатый опыт выступлений в Евролиге («Жальгирис», «Барселона», «Зенит») и Лиге ВТБ.

Пангос – представитель канадской школы баскетбола. Талантливый защитник отыграл 4 года за университет Гонзаги, где выступал Джон Стоктон, а место в сборной ему застолбил Стив Нэш, являвшийся кумиром Кевина в детстве. При Пангосе «бульдоги» выиграли 122 матча из 142, а защитника все чаще стали называть наследником Нэша. Правда, на драфте он так и не был выбран, отправившись в Европу вместо НБА.

К 25 годам Кевин Пангос дал понять, что на радарах европейского баскетбола появилась новая звезда. В сезоне-2017/18 канадец сенсационно вывел литовский «Жальгирис» в плей-офф Евролиги и даже числился в претендентах на MVP. Спустя 3 года он проделает такой же трюк с питерским «Зенитом», уже после «Барселоны» и серьезной травмы.

Но, несмотря на югославские корни, у защитника также была мечта, которая стояла выше хороших денег и славы в Европе – сыграть в НБА. Руководство «Зенита» желание игрока приняло и стало перестраивать состав, офис ЦСКА решил, что за отказ от мечты можно хорошо заплатить. Не вышло. Так армейцы провели, возможно, худшее межсезонье за последние 10 лет.

Европейские регалии, игра за сборную Канады и положительная оценка от Стива Нэша не помогли Пангосу в НБА. Он выбрал «Кливленд», где запасным разыгрывающим тогда являлся лучший первый номер из Европы Рики Рубио, поэтому главные перформансы Кевина в США пришлись на игры в G-Лиге за фарм-клуб «Кавальерс».

Как признался сам Пангос в интервью HoopsHype, после переезда в Кливленд он продолжал активно следить за Евролигой, но об интересах команд к своей персоне ничего не слышал. Возможно, Кевин лукавит – слухи о его возвращении в Европу постоянно возникали на протяжении всей первой половины баскетбольного сезона.

И вот, почти спустя девять месяцев после полуфинальной серии Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит», к которой Пангос притягивал дополнительное внимание, канадец подписал контракт с московским клубом.

Как сообщают инсайдеры, соглашение одно из самых больших в европейском баскетболе: Кевин получит 6 млн долларов за 2,5 года.

BREAKING: CSKA Moscow agrees a deal with Kevin Pangos. The Canadian point guard is coming back to EuroLeague. 6 Million $ x 2,5 years contract as reported by @gazzetta_gr #Pangos #CSKA #Moscow #Transfers #EuroLeague #NBA #ЦСКА