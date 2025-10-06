В новом контракте Гласнера может быть пункт о возможности ухода в один клуб. Знаете, какой? 🤔

Оливер Гласнер, вероятно, главное открытие года в АПЛ.

Наставник «Кристал Пэлас» завоевал два титула в прошлом сезоне, а в нынешнем его команда дольше всех держалась без поражений.

51-летний специалист сейчас по-настоящему на слуху. Говорят, что им даже интересуется «Манчестер Юнайтед». Но есть и более интересная информация.

Журналист Алан Никсон уверен, что у Гласнера есть клуб-фаворит – мюнхенская «Бавария». «Пэлас» хотят продлить контракт с тренером, но, скорее всего, в нем будет оговорка, которая позволит ему уйти в «Баварию».