📹«Что он может так праздновать?» Руни рассказал, как впервые пересекся с Майкой Ричардсом за пределами поля 😂

Предматчевая студия финала Кубка Англии на BBC Sport собрала сплошь легенд − легенду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, «Ньюкасла» Алана Ширера, «Лестера» и «Эвертона» Гари Линекера и Майку Ричардса.

С 2005 по 2015 год Ричардс играл в защите за «Сити», тогда как Руни был форвардом «Юнайтед». На поле они встретились одиннадцать раз, причем восемь раз победу одерживала команда Уэйна.

Эти две команды − ярые соперницы на поле, но всегда есть вероятность, что игроки этих клубов могут столкнуться друг с другом в городе. Гари Линекер без задней мысли поинтересовался, пересекались ли Руни и Ричардс за пределами поля, ответ Уэйна заставил всю студию разразиться хохотом.

«Мы сталкивались, не так ли? Пару раз, в то время он был большим человеком в Манчестере», − сказал Ричардс.

Руни продолжил объяснять: «На самом деле, я видел Майку в китайском ресторане Wing's, я был там с семьей, спокойно ужинал. Он пришел со своими двадцатью парнями, вошел, и они стали что-то праздновать... Я подумаю: «Что они могут праздновать?» Это был пятидесятый выход на поле для Майки в АПЛ».

Руни, Ричардс, Линекер и Ширер не могли не посмеяться над тем, как бывший защитник отпраздновал такое довольно рядовое событие.