Куда АПЛ повезет кубок? «Арсенал» все еще может стать чемпионом, а матчи стартуют в одно время

В АПЛ остался последний тур сезона. Но чемпионская гонка еще не закончена: «Ман Сити» остается победить «Вест Хэм», а «Арсеналу» – обыграть «Эвертон» и ждать осечку Гвардиолы.

Но все матчи пройдут в одно время, куда лиге везти кубок? АПЛ подготовила дубликаты трофеев и медалей – награды будут и на «Этихаде», и на «Эмирейтс».

На обоих стадионах будут подготовлены идентичные подиумы и фейерверки, ведь произойти может все. Трофей останется без гравировки до финального свистка.