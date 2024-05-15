Сон мог певернуть чемпионскую гонку одним ударом, но спас «Сити». Пеп подошел к корейцу после матча – тот улыбался
В конце матча «Тоттенхэма» и «Ман Сити» (0:2) у Сон Хын Мина был шанс перевнуть расклады чемпионской гонки. Гол – и «Арсенал» уже ближе к титулу, но кореец не пробил Ортегу, а «Сити» забил еще один и снял все вопросы.
После игры Пеп Гвардиола подошел к Сону, чтобы утешить его:
Но улыбка на последнем кадре наводит на разные мысли.
«Ман Сити» в четвертый раз подряд выиграет титул чемпиона, чего не случалось за 135 лет существования английского футбола. Осталось только обыграть «Вест Хэм» дома.