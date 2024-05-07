Два самых контрастных фото недели: реакция Клоппа на 4-й забитый гол «Ливерпуля» - и тен Хага на 4-й пропущенный «МЮ»
Почувствуйте разницу.
«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение с весны прошлого года. Команда Эрика тен Хага была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.
Манкунианцы в последний раз уступали с разницей как минимум в четыре мяча «Ливерпулю». 5 марта 2023 года мерсисайдцы одержали победу со счетом 7:0.
Многие фанаты обратили внимание на выражение лица главного тренера «МЮ» после 4-го пропущенного мяча.
Особенно ярким этот момент делает конрастная реакция Юргена Клоппа на фантастический удар в «девятку» Харви Элиотта, принесший «Ливерпулю» 4-й гол в матче с «Тоттенхэмом».