🎥 Каррагер не смог заставить Шмейхеля спеть YNWA. Зато Джейми удивил своим вокалом в прямом эфире

Полуфинал Лиги чемпионов наконец стартовал. В студии CBS Sports Golazo традиционно собрались Кейт Абдо, Майка Ричардс, Джейми Каррагер и Тьерри Анри.

Из Мюнхена, где прошел матч «Баварии» и «Мадрида», на связь со студией вышли журналистка Сюзанна Коллинз и экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель. Ведущие готовились обсуждать встречу «Боруссии» и «ПСЖ» в Дортмунде, куда Каррагер должен отправиться лично.

Дортмундская «желтая стена», как и болельщики «Ливерпуля» на «Энфилде», фантастически исполняет You’ll Never Walk Alone. Джейми спросил Сюзанну, большую поклонницу «красных», смогут ли они уговорить Шмейхеля исполнить знаменитую песню вместе с фанатами «Боруссии».

Сюзанна заверила, что очень постарается уговорить Петера. Но экс-голкипер «красных дьяволов» ничего не хотел слышать. Когда режиссеры трансляции включили YNWA, а Джейми и Сюзанна затянули строчки из песни, Шмейхель ушел из кадра, напоследок заявив: «Ни единого шанса. Ни за что не стану петь You’ll Never Walk Alone».

А Каррагер продолжил удивлять своим вокалом! Когда музыка наконец стихла, Петер заявил: «Могу гарантировать, что завтра [в Дортмунде] эта песня будет звучать намного лучше!»

Как вам вокал Каррагера?