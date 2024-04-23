😍😱 Знаете, за кого болеет Женщина-кошка? Вы не поверите, но Энн Хэтэуэй - фанатка клуба, никогда не бравшего ЛЧ 😳
Как оказалось, голливудская актриса Энн Хэтэуэй - фанатка «Арсенала»!
Во время общения с Interview Magazine, девушка бурно отреагировала на гол Леандро Троссарда в ворота «Вулверхэмптона».
«Я люблю тебя», - крикнула актриса, вероятно, в адрес футболиста.
«Извините, мы оба фанаты одной команды, и сейчас идет матч», - добавила позже Хэтэуэй.
В этот момент рядом с ней сидел партнер по фильму «Мысль о тебе» Николас Голицын, который также болеет за лондонский клуб.
Более того, актёр недавно дал ценный совет Микелю Артете:
«Послушайте, Микель. Нам нужен центральный нападающий, который может играть в тех же пространствах, что и Мартин Эдегор. Я не думаю, что у нас есть такой игрок. Поэтому нам нужно выйти на рынок будущим летом».