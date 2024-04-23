23-летний Фил Фоден станет отцом в 3 раз!🐣

23-летний звездный полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отпраздновал в минувшие выходные грядущее пополнение в семействе.

Фоден и его девушка Ребекка (22 года), устроили вечеринку в голубых цветах, хотя и не раскрывали пол малыша.

Гигантские светящиеся буквы с надписью «BABY FODEN» располагались в одном конце комнаты, а за ними поднималась бело-голубая стена из воздушных шаров.

Вечеринка включала в себя голубой шоколадный фонтан, бело-голубой торт и другие бело-голубые торты и сладости

На столе также были пончики и кексы с голубой глазурью и печенье с плюшевыми мишками.

Фил Фоден впервые стал отцом в 18 лет, тогда у них с Ребеккой родился сын Ронни. В 2021 году футболист объявил о том, что станет отцом во второй раз – у пары родилась дочь.