«Почувствуйте эту боль!» Фанаты «Арсенала» в соцсетях после спорного удаления Араухо напомнили «Барсе» матч 2011 года

Робин ван Перси хорошо запомнил ту игру на «Камп Ноу».

Рональд Араухо получил прямую красную карточку в матче с «ПСЖ» - на 29-й минуте ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном.

Судья Иштван Ковач за лишение соперника явной возможности забить гол удалил Араухо. На тот момент «Барселона» вела в матче 1:0 и 4:2 по сумме двух матчей. В итоге каталонцы, разгневанные удалением, уступили 1:4 и вылетели из турнира.

На многочисленные посты с критикой судейства со стороны кулес фанаты «Арсенала» напомнили им матч 2011 года с их командой.

Тогда нападающий «Арсенала» Робин ван Перси был удален за вторую желтую карточку на 56-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Игрок нанес удар после свистка, за что удостоился второго «горчичника». Счет в матче к тому моменту был равный – 1:1, а по сумме двух встреч в 1/4 выходили «канониры» - первый матч они выиграли 2:1.

Оказавшись в большинстве «Барса» дважды забила и выбила лондонцев из турнира.