«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм», а защитник Дэн Берн отправил трогательное послание глухим болельщикам «сорок»

Начиная с сегодняшнего матча против «Тоттенхэма», «Ньюкасл» запустил специальную инициативу Unsilence the Crowd. В рамках нее клуб создал специальные футболки для слабослышащих и глухих болельщиков команды. Подробнее об этом можно почитать здесь .

В 33-м туре «сороки» на «Сент-Джеймс Парк» принимали «Тоттенхэм» и разгромили соперника со счетом 4:0, чем явно порадовали фанатов.

После первого гола, забитого Александром Исаком, защитник Дэн Берн отправил глухим фанатам «Ньюкасла» душевное послание. Берн энергично подошел к камерам TNT Sports и обратился к ним с приветствием, используя британский язык жестов.

На языке жестов он сказал: «Мы любим болельщиков».

Послание точно дошло до адресата.