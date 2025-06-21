Жестокий английский футбол: Бывший тренер «Суонси» теперь работает в аэропорту 😱

Есть такой Люк Уильямс – бывший главный тренер «Суонси».

Наличие слова «бывший» как бы намекает, что он уже не тренирует клуб. Но все гораздо запущеннее – Уильямс вообще не тренирует. Он работает в аэропорту Бристоля.

Специалист не особо надеялся на новые предложения, поскольку команду он покинул всего четыре месяца назад.

44-летний тренер провел в «Суонси» 13 месяцев, а теперь помогает людям с ограниченными возможностями в аэропорту. The Athletic пишет, что Уильямс занимается этим уже две недели.

Если вы думаете, что у него настолько не сложилось в футболе, то может вы и правы. Но, как уточняет издание, тренер просто хочет сделать в жизни что-то «значимое».

А еще Уильмс все объяснил The Guardian:

«Мотивация в жизни – это все. В позднем подростковом возрасте ко мне пришло осознание, что жизнь станет для меня монументальной борьбой, вот-вот она станет очень тяжелой, и мир станет очень враждебным для кого-то без квалификации, без контактов, рабочих навыков.

Я понял, что способен терпеть почти все. При условии, что у меня будет крыша над головой и немного еды.

Так появилась мотивация. Но я не ушел от этого. Все еще чувствую себя также неуверенно, как и тогда. Иногда я работал по 20 часов сверхурочно. Отдыхал три или четыре часа, а потом возвращался к работе».

Достойно?