🤯 «Фламенго» сошел с ума после победы над «Челси». Троллил «синих» в соцсетях, потом пришлось удалять посты

«Фламенго» со счетом 3:1 обыграл «Челси» во втором туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Во втором тайме Николас Джексон получил прямую красную через четыре минуты после выхода на поле, в меньшинстве лондонцы пропустили от соперника третий мяч.

Победа над английским грандом свела с ума администратора официальных аккаунтов «Фламенго» в X: и в основном, и в англоязычном профиле бразильского клуба появилось несколько постов, высмеивающих «Челси».

Почти все публикации быстро исчезли, ну вы же знаете, что интернет все помнит.

💭 «Слишком жарко для «Колда Палмера»🥶 ».

💭 «Легкая победа 🤏🐜».

💭 «Челси» – маленький райончик в Лондоне».

💭 «Когда лев умирает, стервятник становится королем».

А такой пост все еще висит в англоязычном аккаунте клуба: «Фанаты «Челси» были в ШОКЕ, когда узнали, как выглядят настоящие фанаты 😳».

Когда почти все колкие посты исчезли, болельщики забеспокоились за админа, но он успокоил: «Можем подтвердить, что админа не уволили🙏».

Южноамериканские клубы на КЧМ оставались непобедимыми долго.

Но во втором туре группового этапа «Бавария» со счетом 2:1 обыграла «Боку Хуниорс». А «Фламенго» после двух туров возглавляет свою группу, имея в арсенале шесть очков, «Челси» с тремя очками на втором месте.

Что думаете о таких публикациях в официальных аккаунтах клубов?

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