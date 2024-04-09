🤯 Хорхе Мендес придумал, как оставить Феликса в «Барселоне». Но есть проблема 🤨
Relevo сообщает, что Хорхе Мендес ищет возможность обменять Ансу Фати на Жоау Феликса.
Португалец является агентом обоих футболистов. Он хочет решить проблему «Барселоны» и «Атлетико Мадрид» с помощью обмена.
Феликс счастлив в «Барсе», и клуб считает, что он идеально подходит команде.
Тем не менее, в этой идее есть проблема, поскольку «Атлетико Мадрид» не заинтересован в Фати. «Матрасники» предпочитают прямую продажу Феликса вместо очередной аренды или обмена.
Более того, Ансу недостаточно впечатляюще выступает в «Брайтоне». На его счету лишь четыре гола за 24 матча.
«Барселона» решила отпустить Фати следующим летом. Еще один вариант для трансфера игрока - «Севилья».