🤯 Хорхе Мендес придумал, как оставить Феликса в «Барселоне». Но есть проблема 🤨

Relevo сообщает, что Хорхе Мендес ищет возможность обменять Ансу Фати на Жоау Феликса.

Португалец является агентом обоих футболистов. Он хочет решить проблему «Барселоны» и «Атлетико Мадрид» с помощью обмена.

Феликс счастлив в «Барсе», и клуб считает, что он идеально подходит команде.

Тем не менее, в этой идее есть проблема, поскольку «Атлетико Мадрид» не заинтересован в Фати. «Матрасники» предпочитают прямую продажу Феликса вместо очередной аренды или обмена.

Более того, Ансу недостаточно впечатляюще выступает в «Брайтоне». На его счету лишь четыре гола за 24 матча.

«Барселона» решила отпустить Фати следующим летом. Еще один вариант для трансфера игрока - «Севилья».