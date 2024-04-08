📹Эксперт ESPN разобрал эпизод Эллиотт − Уан-Биссака. Игрок «Ливерпуля» заработал пенальти, а Салах реализовал

Его вывод может не понравиться болельщикам «МЮ».

Постоянный эксперт по VAR на ESPN Дэйл Джонсон выпустил традиционный обзор всех спорных моментов последнего тура АПЛ. Конечно, он не мог обойти стороной фол защитника «МЮ» Аарона Уан-Биссаки на хавбеке «Ливерпуля» Харви Эллиотте.

Что случилось: Харви Эллиотт на 82-й минуте ворвался в штрафную, пробросил мяч мимо Аарона Уан-Биссаки и упал на землю. Рефери Энтони Тэйлор немедленно указал на точку, но был ли контакт с игроком «Ливерпуля»?

Решение VAR : Назначен пенальти, его забил Мохамед Салах.

Обзор VAR : Эллиотт использовал выпад Уан-Биссаки, чтобы заработать пенальти, но это не делает его действия нырком или симуляцией.

Мы видим множество вариаций этого вида пенальти, когда игрок защиты подкатывается и не приближается к мячу, а нападающий принимает контакт и падает. Эллиотт не обязан преодолевать Уан-Биссаку, когда защитник вытягивается перед ним.

Если бы Эллиотт явно убрал ногу во время шага, чтобы убедиться в наличии контакта, это могло бы стать основанием для проверки VAR, но это была быстрое и простое решение для судьи VAR, Джона Брукса.