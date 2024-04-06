10 лет назад «Ливерпуль» разгромил «МЮ». Руни вспомнил, что на следующий день в раздевалке были танцы, песни и музыка

Десять лет назад дубль Стивена Джеррарда и гол Луиса Суареса обеспечили «Ливерпулю» уверенную победу над «Манчестер Юнайтед» − 3:0. Действующего чемпиона Англии возглавлял Дэвид Мойес и команда выглядела неважно.

Это был позорный результат, который подвел черту под ужасным сезоном. После унизительного поражения на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» отстали от лидеров «Челси» на 18 очков, а до конца сезона оставалось всего несколько матчей.

Прошло десять лет, и лучший бомбардир в истории «Юнайтед» Уэйн Руни во время подкаста Stick to Football рассказал о послематчевой реакции на то ужасное поражение. Его удивило то, как все отреагировали на результат.

«Во-первых, мы потеряли костяк команды. Гиггзи, Рио и Видич − все они были на последнем издыхании. Мы теряли свое влияние в раздевалке.

Из того поколения оставались только я и Майкл Кэррик. Потом появились такие игроки, как Джесси Лингард, Уэлбек, Клеверли. У них были хорошие карьеры, но все уже перестало быть прежним.

Футбол менялся. Менялось и поведение игроков. Конечно, мы вели себя плохо, шлялись по улицам, но я думаю, что игру уже было не узнать и то наше время было иным.

Навсегда запомню, как зашел в раздевалку после игры с «Ливерпулем», когда мы проиграли на «Олд Траффорд». На следующий день парни бегали, танцевали, играл хип-хоп. Помню, как выключил музыку. Ты можешь попытаться контролировать все, что возможно, но в конечном итоге ты уже ничего не сможешь сделать».

Гари Невилл, постоянный участник подкаста, затем упомянул клип, в котором Джесси Лингард и Поль Погба танцуют в раздевалке.

«Этот [клип Лингарда, танцующего с Полем Погба] был одним из тех видео, что сняли после, − рассмеялся Руни. − Смотришь на это и думаешь, что это... (пожимает плечами)».