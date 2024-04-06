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Фостер вспомнил, как Баркли нарушил одно из правил Капелло. Россу нужно было исправить свою ошибку за 3 минуты

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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бен Фостер во время своего подкаста FozCast вспомнил одно довольно необычное правило, которое действовало в «Трех львах» времен Фабио Капелло.

«Всякий раз, когда кто-то из игроков впервые вызывается в сборную, ты наблюдаешь, как они входят в дверь и сильно нервничают. Но в то же время это было приятно, особенно когда Росс Баркли внезапно заявился в шлепанцах.

Скажем, ужин был в 19:30, игроки обычно начинали спускаться примерно в 20 или 25 минут. Росс Баркли появился в 26, а это было очень важно для Капелло − следить за временем, быть вовремя и не опаздывать.

И вот он спустился в 26 минут, и все ребята увидели его в шлепках. В зале началась суета, все были и напуганы, и взволнованы.

Как только он показался в столовой, кто-то сказал: «Росс, приятель, шлепанцы − нет!»

Он такой: «Что значит «нет шлепанцам»?

«Кроссовки. Иди надень кроссовки и носки сейчас же!»

И ему пришлось возвращаться бегом по пожарной лестнице на два этажа вверх, при этом на смену обуви оставалось всего три с половиной минуты.

Обычно мы собирались на совещание или ужин, но в любом случае ты должен быть на месте, готов к работе, а он (Капелло) будет стоять у двери в 19:30, как я сейчас (смотрит на часы)».

Неизвестно, успел ли Баркли вернуться вовремя, но ради его блага будем надеяться, что успел!

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