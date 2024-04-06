💪 «Фил невероятно прогрессирует c 16 лет». Гвардиола считает Фодена одним из фаворитов на звание «Игрок года»

Пеп Гвардиола уверен, что Филип Фоден может выиграть премию «Игрок года» в АПЛ.

«Я думаю, что он среди претендентов, как и многие другие парни. Есть много игроков, которые отлично играют на протяжении всего сезона. Не только Фил. Но я думаю, что он может быть одним из фаворитов, конечно, из-за статистики, стабильности и уровня игры.

У него невероятная трудовая этика. Видели последнюю игру против «Астон Виллы»?

Фил невероятно прогрессирует с 16 лет и по сей день. Но, как я уже говорил, ваши результаты зависят от производительности партнеров.

То, как вы двигаетесь, зависит от действий ваших товарищей. Нужно действовать быстро и умно. И всегда иметь запасной план», - заявил Пеп.

Отметим, что Фоден сыграл в 42 из 47 матчей «Ман Сити» во всех соревнованиях. Суммарно англичанин забил в текущем сезоне 30 голов.