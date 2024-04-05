Каррагер объяснил разницу между «Олд Траффордом» и «Энфилдом». Игрокам «Ливерпуля» нельзя расслабляться

Легенда «Ливерпуля» и телевизионный эксперт Джейми Каррагер в колонке для The Telegraph предостерег игроков и болельщиков мерсисайдского клуба от возможной расслабленности в ближайшем гостевом матче против «Манчестер Юнайтед». Экс-защитник сравнил давление «Олд Траффорда» и «Энфилда».

«Это один из тех стадионов, где как только начинается игра, вы чувствуете груз истории, ощущаете разные вибрации, пытаясь продержаться 90 минут, и независимо от счета, никогда не чувствуете себя комфортно.

Обычно матч на «Энфилде» раздувают из-за атмосферы, как будто игрокам «Юнайтед» будет сложнее, чем наоборот. Уверяю вас, это работает в обе стороны.

Там, где «Энфилд» сжимается и может для игроков «Юнайтед» казаться угнетающей ареной, когда толпа в самом расцвете, «Олд Траффорд» кажется больше − почти как «Уэмбли», − где так много пространства для игроков «МЮ», которым они могут воспользоваться. Вы никогда не сможете расслабиться, опасаясь, что ход игры может измениться в одно мгновение.

А когда наступает переломный момент, ноги становятся тяжелее, и кажется, что ты беспомощен, и тогда игроки и болельщики хозяев чувствуют запах крови. «Олд Траффорд» − одно из тех мест, где многие игроки замирают.

Неважно, насколько ужасно выступает та или иная команда в течение нескольких недель, предшествующих этой игре. Мы видели это уже достаточно раз, чтобы понять: дома «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» всегда способны найти лишний километр скорости, больше интенсивности в каждом розыгрыше и больше решимости, чтобы гарантировать, что они ничего не оставят на поле.

Домашние болельщики всегда будут создавать дополнительный шум. Я уверен, что завсегдатаи «Юнайтед», которые присутствовали на победном матче в Кубке Англии, согласятся с тем, что им показалось, будто они смотрят на другую команду на другом стадионе, нежели ту, что они наблюдали большую часть, если не весь этот сезон.

Когда все эти элементы собираются вместе, возникает вера, основанная на множестве примеров, определяющих эпоху, что нет трудностей, которые не могут быть преодолены».