🤩 «У меня нет слов. Лучший полузащитник в мире». Фоден в восторге от игры Родри в матче с «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден похвалил Родри за игру против «Астон Виллы» в 31-м туре АПЛ.

«У меня нет слов. Этот парень, друзья... он может всё!

Я не вижу слабостей в его игре! Для меня это самый важный игрок.

Родри - лучший полузащитник в мире... 100%. Он действительно может сделать всё», - заявил Фоден.

Напомним, что «Сити» обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:1. Фоден отметился хет-триком, Родри оформил 1+1.

Портал SofaScore оценил игру испанца в 9,1 балла. На его счету 10 точных длинных передач из 11, один ключевой пас и 89% точность передач.