Гвардиола был недоволен потерей очков. От Пепа досталось Доку и Грилишу

Выговаривал игрокам после игры.

Центральный матч тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (0:0) не удовлетворил ни одну из команд: «Ливерпуль» стал лидером АПЛ, опередив «канониров» на 2 очка и на 3 − «горожан».

Сам матч не был достаточно ярким, так как обе команды выбрали осторожную тактику и проводили неэффективные атаки. Возможно, что по этой причине после финального свистка Пеп Гвардиола что-то активно выговаривал Жереми Доку и Джеку Грилишу.

Молодой бельгиец стал первым, кто попал под горячую руку Пепа. Для Жереми это игра была плохой, и, слушая Гвардиолу, он выглядел грустным и разочарованным.

Объяснив Доку все его ошибки, Гвардиола начал искать следующую жертву. Это был Джек Грилиш, и на этот раз Пеп был еще более экспрессивен.

Казалось, тренер «Сити» пытался донести до Грилиша мысль о том, что нужно двигаться в нужные зоны в нужное время, а также то, когда лучше придержать мяч.

Не все болельщики были довольны тем, как Гвардиола вел себя на поле. С одной стороны, это был лучший момент объяснить все, пока все моменты в голове еще свежи. С другой стороны, такой подход может быть плохим, так как все находятся на эмоциях и голову трудно назвать ясной.