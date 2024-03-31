Нил Мопе взялся за старое. В этот раз от троллинга главного провокатора АПЛ пострадал Скотт Мактоминей

«Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура АПЛ не смогли выявить победителя. «Красные дьяволы» открыли счет в добавленное время, но хозяева почти сразу сравняли – 1:1.

Кроме дебютного гола Маунта за «МЮ» матч запомнится очередной попыткой Нила Мопе пошутить. После игры нападающий «Брентфорда» запостил фотку со Скоттом Мактоминеем, подписав:

«Этот фанат отчаянно желал заполучить мою футболку».

Юмор Мопе оценили не все. Вот несколько комментариев под публикацией француза:

💭 «У этого «фаната» больше голов, чем у тебя, хотя он даже не нападающий».

💭 «Всегда пытаешься подколоть серьезных парней, но до тебя никому нет дела, парнишка».

💭 «Ты, наверное, самый ненавистный игрок АПЛ».

💭 «Так позорно пытаешься добиться внимания. Но в прессе ты появляешься только как клоун».

Скотту не стоит обижаться на выпад соперника. Многие поклонники английского футбола называют Нила главным провокатором Премьер-лиги. Например, в недавнем матче «Брентфорда» и «Сити» француз позволил себе грубое высказывание о детях Кайла Уокера, хотя сам Нил это отрицает.

В февральском матче с «Тоттенхэмом» Мопе спародировал празднование Мэддисона. Нил не отставал от Джеймса и на поле, и в соцсетях.

Да, именно француз в 2020 году травмировал Бернда Лено, которого тогда заменил еще мало кому известный Эми Мартинес. Так появилась фанатская шутка о том, что Мопе подарил Месси Кубок мира.

Как считаете, корректно ли футболистам делать подобные публикации о соперниках? Или фанатам стоит проще относиться к шуткам игроков?