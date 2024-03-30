😱 «Нас ждет десять финалов». Родри считает, что для победы в АПЛ нужно набрать больше 90 очков

В АПЛ осталось всего 10 туров до конца чемпионата, но ситуация в турнирной таблице максимально непредсказуемая.

«Арсенал» и «Ливерпуль» лидируют, имея в активе по 64 очка. Клубы опережают «Сити» всего на один балл.

Родри, - один из лидеров «Манчестер Сити», - знает, что нужно сделать для победы в АПЛ.

«На самом деле это тот уровень, который требует от вас АПЛ. Нужно стремиться набрать от 90 до 100 очков, чтобы получить возможность выиграть титул. Таким образом, мы должны выигрывать практически каждую игру, и это нужно делать уже в матче с «Арсеналом», который в настоящее время лидирует.

Я не говорю, что это будет решающая игра, но она будет очень важна для нашей уверенности, и мы покажем им, что снова вернулись.

До конца сезона нас ждет 10 финалов в лиге. Мы бьемся за все титулы, но любая игра, которую вы проиграете, может вывести вас из игры», - заявил Родри.