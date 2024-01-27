«Требования к тренерам берут свое»: Рой Кин объяснил, почему его не удивило решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Эра Клоппа в «Ливерпуле» заканчивается. Тренер заявил, что в конце сезоне попрощается с клубом после 9 лет совместных приключений.

Новость удивила многих, но только не Роя Кина. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» объяснил, что требования и давление на тренеров в АПЛ делают такое решение Клоппа весьма ожидаемым.

Своим мнением Кин поделился в студии ITV Sport:

«Уже было много разговоров о том, кто может заменить Клоппа. Но у «Ливерпуля» другая проблема — это выбор времени. Время, когда тренер принял решение уйти. Мы еще увидим реакцию команды. Возможно, был выбран не самый удачный момент, но мы ведь знаем, какой блестящий тренер Клопп.

Он личность, нам будет не хватать его самого и футбола, в который играла его команда. Но эта новость [об уходе Клоппа] меня не особо шокировала. Знаете, требования к тренерам Премьер-лиги в конечном итоге берут свое».

Кин, который был капитаном «красных дьяволов», когда в 2002 году сэр Алекс Фергюсон передумал уходить из «МЮ», настаивает на том, что между ситуацией Фергюсона и Клоппа нет никаких параллелей:

«Ничего общего, тайминг другой. Сэр Алекс сделал это в начале сезона, мы были готовы взять третий титул подряд, возможно, тогда это было своего рода падением. Подсознательно я думал, что это повлияет на раздевалку, но он принял решение остаться, и мы как бы просто смирились с этим».

Клопп и сам заявил на пресс-конференции, что не повторит путь Фергюсона. Юрген принял окончательное решение.