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🎥 Иан Райт набил тату в честь Ширера и Линекера. Рой Кин отреагировал в фирменном стиле

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В студии подкаста Stick to Football вновь собрались Иан Райт, Рой Кин, Гари Невилл, Джейми Каррагер и Джил Скотт. Речь зашла о футбольных татуировках.

На руке Райта набиты цифры 8, 9 и 10. Невилл попросил экс-игрока «Арсенала» объяснить значение наколки. Оказывается, тату Иан сделал во время пандемии, когда работал с Ширером и Линекером. Цифры отсылают к игровым номерам троицы.

История сразу не понравилась Кину. Вот так Рой отреагировал на фамилию Ширера.

«Фух, слава богу, я уже думал, кто-то умер», – воскликнул Каррагер.

«Так я задал вопрос, а потом осекся, подумал... не, мы этого не собирались делать. Вдруг, там речь о какой-то тетушке Мэри или что-то подобное», – подхватил товарища Невилл.

«Получается, ты набил номера Гари и Алана. Это мило», – сказала Джил.

«Да, красивый жест, верно?» – согласился Невилл.

Но Рой Кин, разумеется, был против. Он эмоционально возразил всем собравшимся: «Это нелепо! Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни: «Набью себе номера других игроков».

«У Роя на руке набиты наши с Филом [Невиллом] номера», – пошутил Гари, но Кин завелся еще больше.

«Это абсурд!» – поставил точку Рой.

«Да ладно, я люблю их [Ширера и Линекера]! Я люблю их! Они мои друганы! Люблю их», – подытожил Райт.

На чьей стороне в вопросе подобных тату вы: на стороне Кина или всех остальных?

1 комментарий
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Крутые дядьки. Помню была документалка про то как Райт на мотоцикле пересек США.
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