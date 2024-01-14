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«Это футболист, который делает других игроков лучше». Венгер хочет, чтобы «Арсенал» подписал Бензема 💣

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Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Карим Бензема должен стать предпочтительной целью клуба в январе.

Венгер считает, что если француз всерьез собирается вернуться в Европу, то «Арсенал» должен попытаться его подписать.

Он признался, что хотел подписать Карима, еще когда работал в «Арсенале»: «Он некоторое время конкурировал с Игуаином. Ситуация была такова, что они поочередно играли по три матча.

Бензема играет низом и любит взаимодействовать, поэтому он был бы идеальным форвардом для нас.

Это футболист, который делает других игроков лучше, а иногда у вас есть нападающие, которые забивают голы, но угнетают окружающих футболистов. Он не один из них. Если вы поставите Бензема в состав, то я захочу сыграть с ним».

Хотите увидеть Бензема в «Арсенале»?

3 комментария
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я бы сказал, что бенз это более опытная версия жезус. т.е. тоже малозабивающий.
но сам по себе, бенз принес бы менталитет победителей.
я бы взял его на 100-150 тысяч в неделю, за 15-20 миллионов.
отвечал бы за ментальное здоровье и обучение молодых. был бы неким Джакой (его как по мне никто не заменит, ведь он видел падение Венгера, игру Эмери и становление Артеты, он чувствовал эту команду.)
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Ответ Альберт Азаматов
я бы сказал, что бенз это более опытная версия жезус. т.е. тоже малозабивающий. но сам по себе, бенз принес бы менталитет победителей. я бы взял его на 100-150 тысяч в неделю, за 15-20 миллионов. отвечал бы за ментальное здоровье и обучение молодых. был бы неким Джакой (его как по мне никто не заменит, ведь он видел падение Венгера, игру Эмери и становление Артеты, он чувствовал эту команду.)
ещё я бы хотел видеть Мюллера, который вроде хочет покинуть Баварию. да переход в АПЛ в его возрасте очень серьезное дело, но учитывая что Мюллер игрок который может делать игру пешком, то он подойдёт.
был бы крутой учитель для Эдегора по его прямым обязанностям.
также для менталки и помощи в раздевалке для Артеты.
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Ответ Альберт Азаматов
я бы сказал, что бенз это более опытная версия жезус. т.е. тоже малозабивающий. но сам по себе, бенз принес бы менталитет победителей. я бы взял его на 100-150 тысяч в неделю, за 15-20 миллионов. отвечал бы за ментальное здоровье и обучение молодых. был бы неким Джакой (его как по мне никто не заменит, ведь он видел падение Венгера, игру Эмери и становление Артеты, он чувствовал эту команду.)
Малозабивающий?
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