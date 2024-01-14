«Это футболист, который делает других игроков лучше». Венгер хочет, чтобы «Арсенал» подписал Бензема 💣

Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Карим Бензема должен стать предпочтительной целью клуба в январе.

Венгер считает, что если француз всерьез собирается вернуться в Европу, то «Арсенал» должен попытаться его подписать.

Он признался, что хотел подписать Карима, еще когда работал в «Арсенале»: «Он некоторое время конкурировал с Игуаином. Ситуация была такова, что они поочередно играли по три матча.

Бензема играет низом и любит взаимодействовать, поэтому он был бы идеальным форвардом для нас.

Это футболист, который делает других игроков лучше, а иногда у вас есть нападающие, которые забивают голы, но угнетают окружающих футболистов. Он не один из них. Если вы поставите Бензема в состав, то я захочу сыграть с ним».

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