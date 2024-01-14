«Это футболист, который делает других игроков лучше». Венгер хочет, чтобы «Арсенал» подписал Бензема 💣
Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Карим Бензема должен стать предпочтительной целью клуба в январе.
Венгер считает, что если француз всерьез собирается вернуться в Европу, то «Арсенал» должен попытаться его подписать.
Он признался, что хотел подписать Карима, еще когда работал в «Арсенале»: «Он некоторое время конкурировал с Игуаином. Ситуация была такова, что они поочередно играли по три матча.
Бензема играет низом и любит взаимодействовать, поэтому он был бы идеальным форвардом для нас.
Это футболист, который делает других игроков лучше, а иногда у вас есть нападающие, которые забивают голы, но угнетают окружающих футболистов. Он не один из них. Если вы поставите Бензема в состав, то я захочу сыграть с ним».
Хотите увидеть Бензема в «Арсенале»?
но сам по себе, бенз принес бы менталитет победителей.
я бы взял его на 100-150 тысяч в неделю, за 15-20 миллионов.
отвечал бы за ментальное здоровье и обучение молодых. был бы неким Джакой (его как по мне никто не заменит, ведь он видел падение Венгера, игру Эмери и становление Артеты, он чувствовал эту команду.)
был бы крутой учитель для Эдегора по его прямым обязанностям.
также для менталки и помощи в раздевалке для Артеты.