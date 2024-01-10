Каррагер считает, что «МЮ» совершил плохой трансфер из-за паники. Эксперт посоветовал манкунианцам брать пример с «Ливерпуля»

Джейми Каррагер раскритиковал решение «Манчестер Юнайтед» подписать Каземиро из «Реала» летом 2022 года. Экс-защитник «Ливерпуля» считает, что «красные дьяволы» переплатили за бразильского полузащитника, потому что его трансфер произошел на фоне панических настроений в клубе.

В 2022 году, не сумев подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, «дьяволы» решили провернуть трансфер опытного Каземиро. Опорник перешел на «Олд Траффорд» из «Реала» за 70 миллионов евро и получил самую большую зарплату в команде.

Каррагер уверен, что «Юнайтед» был неправ, совершив этот шаг. Об этом он сказал в подкасте Stick to Football:

«Ливерпуль» регулярно конкурирует с «Юнайтед» и «Сити» в последние семь или восемь лет, как пришел Клопп. Несмотря на то, что у них меньше денег, они придерживаются очень важного принципа: если они не могут получить игрока, которого хотели, они, не паникуя, шли и находили кого-то еще.

Я думаю, что именно так «Манчестер Юнайтед» поступил с Каземиро. Все лето они хотели Де Йонга, а в последнюю минуту решили взять лишь бы кого-нибудь, еще и с переплатой. И теперь они попали в ситуацию, когда продать его возможно только в какой-нибудь клуб из Саудовской Аравии.

Когда Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль», FSG сказал: «Мы не хотим покупать игроков, нам нужен спортивный директор».

Спортдиры думают о долгосрочной перспективе для клуба, тогда как тренер думает о краткосрочных результатах. Но как долго тренер будет там работать? Может быть, два года.

Однако с Юргеном Клоппом, который находится в клубе уже восемь лет, сложилась другая ситуация. Сначала он успешно работал с командой специалистов по трансферам, но чем дольше он там, тем больше он может исполнять роль спортивного директора».

Джейми Каррагер не впервые комментирует трансфер Каземиро в «МЮ». В ноябре в эфире CBS эксперт сказал, что бразилец был «ужасным приобретением».

Никто не удивится, если Каземиро в ближайшие полгода расстанется с «Манчестер Юнайтед». Слухи о его переезде в Саудовскую Аравию набирают обороты в особенности после того, как он получил травму, из-за которой пропустил уже три месяца.

31-летний игрок сыграл за «Юнайтед» 63 матча, забив 11 голов и сделав 7 результативных передач.

А вы считаете трансфер Каземиро правильным решением?