Сколько в АПЛ было команд не из Англии? Правильно, две. А могло быть даже три, если бы не местные чиновники. Угадаете, откуда? 😮

«Суонси» и «Кардифф Сити» - единственные неанглийские команды, которые участвовали в Премьер-лиги, но оказывается, что в 90-х годах лигу мог пополнить клуб из Северной Ирландии.

The Guardian пишет, опираясь на государственные документы, что в 1997 году лига «получила бы значительный прорыв, если бы в Белфасте была футбольная команда, играющая в английской Премьер-лиге», и утверждается, что этот шаг «должен был посодействовать единению жителей разделенного города».

Идею поддержал премьер-министр Великобритании Тони Блэр - в город должен был переехать «Уимблдон».

Согласно плану, соглашение должно было привести к строительству стадиона вместимостью в 40 тысяч человек.

Тем не менее, задумка провалилась из-за решительного отказа ирландских футбольных властей.