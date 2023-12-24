«Вне поля он сумасшедший». Грилиш назвал самого двинутого игрока «Манчестер Сити»

На удивление, это не сам Джек.

В разговоре с бывшим вратарем «МЮ» Беном Фостером для Amazon Prime хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о самом сумасшедшем игроке команды.

«Эдерсон сумасшедший, понимаете? Он сумасшедший чудак. Но я думаю, что это ему помогает, ведь он такой, какой есть.

Он кажется таким спокойным, но вне поля просто сумасшедший, честное слово. Например, мы проходим через дверь, и на той неделе неделе я увидел, как он это делает, и подумал: «Что за...» Очевидно, что двери находятся вот так высоко [показывает жестом планку выше головы], и мы идем по отелю на встречу.

Учитывая, что у меня самые жесткие подколенные сухожилия в мире, для меня было шоком, когда он ударил ногой по [верхней части] двери. Помня о том, что двери здесь такие же, как и наверху, и он просто пинал их...

Затем он просто приходит на тренировки и отбивает мячи. Он просто сумасшедший, он самый сумасшедший парень, которого я когда-либо встречал».

Также Грилиш рассказал о том, что у бразильца шикарный дальний и ближний пас, он отлично играет ногами и начинает атаки, за что его так ценит Пеп. Но самое странное умение Эдерсона − исполнение пенальти. Похоже, что Гвардиола зря не дает своему вратарю подходить к точке.