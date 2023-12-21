«Арсенал» второй год подряд претендует на чемпионство. Бергкамп назвал главного соперника команды Артеты

Похоже, что не очень верит в «Сити».

Легенда «Арсенала» Деннис Бергкамп считает, что «Ливерпуль» может стать главным соперником «гуннеров» в борьбе за титул чемпиона АПЛ.

В субботу бывшему клубу нидерландца предстоит отправиться на «Энфилд», где может решиться судьба первого места. После 17 туров «Арсенал» опережает «Ливерпуль» всего на одно очко.

Бергкамп считает, что команда Клоппа полна решимости идти до конца и представляет серьезную угрозу амбициям Артеты на чемпионство.

«Думаю, что «Ливерпуль» может стать главным соперником «Арсенала». У меня есть интересное предчувствие. Я смотрел их игру против «Юнайтед». Показали скамейку запасных, двух игроков, которые выходили на поле, и я подумал: «О, подождите, у них есть он, он и он», − сказал Бергкамп на подкасте Seaman Says.

«Все они были травмированы, и если вернутся в нужное время, то могут стать главными претендентами на победу. Главное управлять командой в этот период, а потом извлечь из этого пользу».

Последний раз «Арсенал» стал чемпионом Англии в сезоне-2023/24, то есть, ровно двадцать лет назад. «Гуннеры» постараются сделать все, чтобы прервать эту затянувшуюся серию. «Ливерпуль» же последний раз побеждал в лиге всего несколько лет назад − в 2020 году.