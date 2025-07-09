🎥 Пол Скоулз назвал лучших игроков в истории семи грандов. Смог удивить?
Журналисты TNT Sports продолжают устраивать челленджи для Пола Скоулза. На этот раз легенду «Манчестер Юнайтед» попросили назвать главного игрока в истории нескольких английских и испанских грандов.
«Манчестер Юнайтед»: «Бобби Чарльтон».
«Ливерпуль»: «Стивен Джеррард».
«Арсенал»: «Тьерри Анри».
«Челси»: «Фрэнк Лэмпард».
«Мадрид»: «Криштиану».
«Барселона»: «Месси».
«Манчестер Сити»: «Давид Сильва».
Как будто и сюрпризов нет, верно?
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Если исключительно игрок то Агуэро
так что вряд ли есть резон выбирать кого-то из времен игры в футбол пешком, наоборот Чарльтона тут странно видеть, скорее Скоулз выбрал кого-то не из его времен, чтобы не было лишних вопросов, а после его карьеры назвать особо некого
футбол даже 40-летней давности - зрелище не для слабонервных
https://www.youtube.com/watch?v=xBFS20wGd04
Встречный вопрос Компани/Кдб не лучше Сильвы разве?