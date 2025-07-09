🎥 Пол Скоулз назвал лучших игроков в истории семи грандов. Смог удивить?

Журналисты TNT Sports продолжают устраивать челленджи для Пола Скоулза. На этот раз легенду «Манчестер Юнайтед» попросили назвать главного игрока в истории нескольких английских и испанских грандов.

«Манчестер Юнайтед»: «Бобби Чарльтон».

«Ливерпуль»: «Стивен Джеррард».

«Арсенал»: «Тьерри Анри».

«Челси»: «Фрэнк Лэмпард».

«Мадрид»: «Криштиану».

«Барселона»: «Месси».

«Манчестер Сити»: «Давид Сильва».

Как будто и сюрпризов нет, верно?

🎥 Сборная лучших игроков в истории от Пола Скоулза. Себя оставил за бортом, включил пятерых одноклубников