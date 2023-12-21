Холанд, Кейн, Роналду или Мбаппе - кто станет лучшим бомбардиром 2023 года?🔥🔥🔥

В этой битве Месси не участвует.

До конца календарного года 10 дней, а для некоторых футболистов сезон уже завершен. Вот список лучших бомбардиров 2023-го года на момент 21 декабря:

Харри Кейн - 52 гола

Киллиан Мбаппе - 52 гола

Криштиану Роналду - 50 голов (впереди 3 игры в этом году)

Эрлинг Холанд - 50 (впереди 3 игры в этом году)

Итак, Кейн и Мбаппе все свои шансы уже использовали, а вот Роналду и Холанд счет своих голов еще могут пополнить.

«Сити» предстоит сыграть финал клубного ЧМ и два матча в Англии - с «Шеффилдом» и «Эвертоном». У Эрлинга в этом сезоне 14 голов в 15 матчах, он наверняка забьет еще, вопрос только в том, сколько?

У Роналду 16 голов в 15 матчах, его «Аль-Насру» предстоит сыграть с не самыми сильными «Аль-Иттифаком» и «Аль-Таавуном», а также с принципиальным соперником - «Аль-Иттихадом» из Джидды.

Так кто же станет лучшим? Свои версии оставляйте в комментариях.