Холанд, Кейн, Роналду или Мбаппе - кто станет лучшим бомбардиром 2023 года?🔥🔥🔥
В этой битве Месси не участвует.
До конца календарного года 10 дней, а для некоторых футболистов сезон уже завершен. Вот список лучших бомбардиров 2023-го года на момент 21 декабря:
Харри Кейн - 52 гола
Киллиан Мбаппе - 52 гола
Криштиану Роналду - 50 голов (впереди 3 игры в этом году)
Эрлинг Холанд - 50 (впереди 3 игры в этом году)
Итак, Кейн и Мбаппе все свои шансы уже использовали, а вот Роналду и Холанд счет своих голов еще могут пополнить.
«Сити» предстоит сыграть финал клубного ЧМ и два матча в Англии - с «Шеффилдом» и «Эвертоном». У Эрлинга в этом сезоне 14 голов в 15 матчах, он наверняка забьет еще, вопрос только в том, сколько?
У Роналду 16 голов в 15 матчах, его «Аль-Насру» предстоит сыграть с не самыми сильными «Аль-Иттифаком» и «Аль-Таавуном», а также с принципиальным соперником - «Аль-Иттихадом» из Джидды.
Так кто же станет лучшим? Свои версии оставляйте в комментариях.
Какой прок от нахождения тут роналду не понятно. Видимо пиар проплачен и отрабатывать надо.
Только вот фанаты футбола свое отношение к подобным голам недавно показали. Более 6 миллионов голосовали на британском GOAL за лучшего игрока 2023 года.
Роналду не попал даже в топ 50.
Сколько не говори халва, во рту слаще не станет.