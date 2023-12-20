«Сити»? Да кто они такие по сравнению с «Флуминенсе»?» 😎Бразильские болельщики уверены в победе своей команды в финале клубного ЧМ

Во вторник определились финалисты клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» разгромил «Урава Ред Даймондс» во втором полуфинале турнира (3:0).

В решающем матче команда тренера Пепа Гвардиолы сыграет с бразильским «Флуминенсе», который накануне обыграл «Аль-Ахли» из Каира (2:0).

Финал состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» 22 декабря. Бразильские фанаты уверены в том, кто станет победителем турнира.

В этот же день «Урава Ред Даймондс» сыграет с «Аль-Ахли» в матче за третье место на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Клубный чемпионат мира в этом году проходит в Саудовской Аравии.