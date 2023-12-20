In English, please
Блог

«Сити»? Да кто они такие по сравнению с «Флуминенсе»?» 😎Бразильские болельщики уверены в победе своей команды в финале клубного ЧМ

Флуминенсе Флуминенсе
Клубы Клубы
чемпионат мира среди клубов чемпионат мира среди клубов
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Во вторник определились финалисты клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» разгромил «Урава Ред Даймондс» во втором полуфинале турнира (3:0).

В решающем матче команда тренера Пепа Гвардиолы сыграет с бразильским «Флуминенсе», который накануне обыграл «Аль-Ахли» из Каира (2:0).

Финал состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» 22 декабря. Бразильские фанаты уверены в том, кто станет победителем турнира.

В этот же день «Урава Ред Даймондс» сыграет с «Аль-Ахли» в матче за третье место на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Клубный чемпионат мира в этом году проходит в Саудовской Аравии.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Примерно те же самые, кем была сборная Германии для сборной Бразилии в 2014
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий