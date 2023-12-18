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Моуринью винят за продажу Салаха и Де Брюйне. Спустя годы он рассказал, что всегда воевал за их место в «Челси»

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Мо Салах и Кевин де Брюйне приходили в «Челси» совсем юными. При Жозе Моуриньо они не получали достаточно игрового времени и быстро покинули клуб.

Спустя несколько лет каждый стал звездой лиги, однако португальский тренер утверждает, что в потере обоих талантов не было его вины.

Моуриньо сказал в подкасте Obi One: «Когда люди говорят, что я отпустил Салаха, я говорю прямо противоположное. Я купил Салаха.

Он собирался в «Ливерпуль», а я устроил войну, чтобы он перешел в «Челси». Он не хотел ждать, он хотел уйти в аренду... Тогда «Челси» продал Салаха, а не я».

Что касается Де Брюйне, Моуриньо сказал: «Мы отправились на предсезонку в Азию. Мы ездили в Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был отправиться в аренду в немецкую команду. Я сказал клубу «нет», я не хочу, чтобы он уходил в аренду, я хочу, чтобы он был со мной. Он остался со мной и начал сезон Премьер-лиги, выходя в стартовом составе.

После этого мы играли в Суперкубке Европы в Праге против «Баварии», и он не играл в том матче. Затем, на следующий день, он захотел уйти. Второй матч Премьер-лиги в сезоне мы провели против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и сыграли вничью 0:0. Он был на скамейке запасных и сыграл несколько минут, но ему этого было недостаточно, и он захотел уйти».

2 комментария
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перечисляет факты, чтобы не выглядеть виноватым, не озвучивает главные факты, которые говорят о причинах ухода Мо и КДБ.
маур есть маур
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Ответ R
перечисляет факты, чтобы не выглядеть виноватым, не озвучивает главные факты, которые говорят о причинах ухода Мо и КДБ. маур есть маур
Он же сказал, что оба хотели больше играть, поэтому и ушли)
Это разве не причина для ухода?)
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