Моуринью винят за продажу Салаха и Де Брюйне. Спустя годы он рассказал, что всегда воевал за их место в «Челси»

Мо Салах и Кевин де Брюйне приходили в «Челси» совсем юными. При Жозе Моуриньо они не получали достаточно игрового времени и быстро покинули клуб.

Спустя несколько лет каждый стал звездой лиги, однако португальский тренер утверждает, что в потере обоих талантов не было его вины.

Моуриньо сказал в подкасте Obi One: «Когда люди говорят, что я отпустил Салаха, я говорю прямо противоположное. Я купил Салаха.

Он собирался в «Ливерпуль», а я устроил войну, чтобы он перешел в «Челси». Он не хотел ждать, он хотел уйти в аренду... Тогда «Челси» продал Салаха, а не я».

Что касается Де Брюйне, Моуриньо сказал: «Мы отправились на предсезонку в Азию. Мы ездили в Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был отправиться в аренду в немецкую команду. Я сказал клубу «нет», я не хочу, чтобы он уходил в аренду, я хочу, чтобы он был со мной. Он остался со мной и начал сезон Премьер-лиги, выходя в стартовом составе.

После этого мы играли в Суперкубке Европы в Праге против «Баварии», и он не играл в том матче. Затем, на следующий день, он захотел уйти. Второй матч Премьер-лиги в сезоне мы провели против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и сыграли вничью 0:0. Он был на скамейке запасных и сыграл несколько минут, но ему этого было недостаточно, и он захотел уйти».