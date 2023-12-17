Команду Клоппа лишили пенальти? В сети возмущение из-за спорного момента в матче «Ливерпуль» – «МЮ»

Матч на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился безголевой ничьей, но эту игру точно нельзя назвать скучной.

Хозяева раз за разом атаковали ворота гостей, но ни один из мячей так и не залетел в ворота Андре Онана. «Дьяволы» тоже пытались изменить счет, но судьба была не на их стороне.

При этом некоторые фанаты красных уверены, что судейский состав лишил их команду потенциальных трех очков, не назначив пенальти в их пользу. Ближе к концу второго тайма Цимикас навесил в штрафную, и Конате пытался перенаправить мяч в ворота головой. Однако защитник не успел, и мяч – отрикошетив от земли – попал под руку Шоу.

При этом рука Шоу в этот момент находилась внизу – и акцентированного движения со стороны Люка не было.

ВАР проверил этот эпизод, и определил, что «Юнайтед» не положены какие-либо санкции. А вот что думает ведущий популярного телеграма о судействе:

Как считаете вы, зря не назначили одиннадцатиметровый?