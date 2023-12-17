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Команду Клоппа лишили пенальти? В сети возмущение из-за спорного момента в матче «Ливерпуль» – «МЮ»

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Матч на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился безголевой ничьей, но эту игру точно нельзя назвать скучной.

Хозяева раз за разом атаковали ворота гостей, но ни один из мячей так и не залетел в ворота Андре Онана. «Дьяволы» тоже пытались изменить счет, но судьба была не на их стороне.

При этом некоторые фанаты красных уверены, что судейский состав лишил их команду потенциальных трех очков, не назначив пенальти в их пользу. Ближе к концу второго тайма Цимикас навесил в штрафную, и Конате пытался перенаправить мяч в ворота головой. Однако защитник не успел, и мяч – отрикошетив от земли – попал под руку Шоу.

При этом рука Шоу в этот момент находилась внизу – и акцентированного движения со стороны Люка не было.

ВАР проверил этот эпизод, и определил, что «Юнайтед» не положены какие-либо санкции. А вот что думает ведущий популярного телеграма о судействе:

Как считаете вы, зря не назначили одиннадцатиметровый?

29 комментариев
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Лол, а ничего, что это не пенальти)
Правила пусть почитают.
Там Далоту дали красную из-за херни, вот где судейская ошибка 👽
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-7
+11
Плевать на пенальти, красную зачем Далоту?
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Пенальти не было, Далота удалили несправедливо. Это я вам как фан Ливерпуля говорю.
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Мяч отскочил от газона, какого рожна это пенальти? Куда шоу руку убирать? Отрезать может быть?
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Ответ Real_v_dushe
Бетон пенальти, не понимаю, как его могли не поставить. Фото ещё и не всё показывает, он там вообще на мгновение мяч под мышкой зажал
Когда Эндо вместо получения жк побежал в атаку, еще более явно подыграв себе рукой, никто не возмущался почему-то.
+11
-6
+5
Рука в естественном положении насколько это было возможно и не было движения в сторону мяча. Правила хоть почитайте.
+4
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Ответ jn22m4fjts
Лол, а ничего, что это не пенальти) Правила пусть почитают. Там Далоту дали красную из-за херни, вот где судейская ошибка 👽
В чем ошибка ? Вторая желтая? Несогласия истеричные с действиями арбитра всегда желтая.
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Такие только соперникам псж ставят
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если с рикошетом от земли, то точно не пенальти, даже не вопрос.
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Ответ Snid
удаление далота на последних минутах как повлияло на игру Ливерпуля против скамовского буса?
Неудаление япошки в 1 тайме тоже не сыграло?
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При чем тут Тоттен то? Что за клоунский подход? Рука и каратэ Эндо, нелепое удаление Далота - это тоже против порта?
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Ответ Nickolay Lyskov
Когда Эндо вместо получения жк побежал в атаку, еще более явно подыграв себе рукой, никто не возмущался почему-то.
еще бы вы сравнивали
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Ответ Liverpool_YNWA
еще бы вы сравнивали
Не понял, то есть, в одном случае игра рукой - это нормально, а в другом - нет?
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Ответ Myrzakhanuly Ussen
Плевать на пенальти, красную зачем Далоту?
наверно потому что Далот пытался взлететь путем махания рук, а правила АПЛ не позволяют нарушать законы гравитации во время матчей АПЛ. Как ни как федерация отвечает за здоровье игроков, в том числе тех, которые могут пострадать от нарушения правил воздушного пространства
+6
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Эх, не разобрался Люк в эпизоде! Надо был мяч под мышку и в ворота Ливерпуля бежать.
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Ответ Юрий Балышев
Сам ты ЛоЛ , рука изменила направление мяча, увеличен объем тела за счёт выставленой руки, ручки за спину нужно прятать.
Где такое написано? Что руки за спину нужно прятать?
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Ответ Mr. Jones
Где такое написано? Что руки за спину нужно прятать?
Ну можно и в трусы спереди, абы не торчали как у орла крылья. Вообще этому с детства учат , чтобы не было привозов.
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Ответ Юрий Балышев
Ну можно и в трусы спереди, абы не торчали как у орла крылья. Вообще этому с детства учат , чтобы не было привозов.
Где это написано в книге с правилами? Какой пункт?
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Ответ Mr. Jones
Где это написано в книге с правилами? Какой пункт?
Но если рука [при касании мяча] делает площадь тела больше, если она отставлена, это уже фол. Тогда в случае с нападающим гол будет отменяться, а в случае с защитником — назначаться пенальти. Ну это так если брать по правилам, что бы тебя успокоить.
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Ответ jn22m4fjts
Лол, а ничего, что это не пенальти) Правила пусть почитают. Там Далоту дали красную из-за херни, вот где судейская ошибка 👽
Рука увеличивающая площадь тела не прижатая к корпусу это 100% пенальти. Именно такие рекомендации дают судьям.
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Ответ kidd32
В чем ошибка ? Вторая желтая? Несогласия истеричные с действиями арбитра всегда желтая.
У него не было жёлтой до этого эпизода
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Ответ Юрий Балышев
Но если рука [при касании мяча] делает площадь тела больше, если она отставлена, это уже фол. Тогда в случае с нападающим гол будет отменяться, а в случае с защитником — назначаться пенальти. Ну это так если брать по правилам, что бы тебя успокоить.
И где в книге с правилами пункт, который указывает, что руки надо куда-то прятать? Какой номер?
В данном случае куда рука отставлена?
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Ответ Oleg Pepel
При чем тут Тоттен то? Что за клоунский подход? Рука и каратэ Эндо, нелепое удаление Далота - это тоже против порта?
Еще и собослаи желтую за откровенный нырок не дал.
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Ответ Oleg Pepel
При чем тут Тоттен то? Что за клоунский подход? Рука и каратэ Эндо, нелепое удаление Далота - это тоже против порта?
удаление далота на последних минутах как повлияло на игру Ливерпуля против скамовского буса?
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-3
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