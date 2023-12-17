In English, please
Блог

«Это лучшая команда Премьер-лиги». Тренер «Брайтона» признал поражение в игре с «Арсеналом»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Клубы Клубы
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
Футбол Футбол

«Арсенал» не без труда одолел «Брайтон» в матче 17-го тура АПЛ. Несмотря на уверенное преимущество в счете, нельзя сказать, что «канонирам» легко досталась победа.

Мячи Габриэла Жезуса и Кая Хавертца во втором тайме принесли «пушкарям» три очка.

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби признал полное преимущество оппонента.

«Арсенал» играл намного лучше нас. Они заслужили победу своей игрой. Мы много оборонялись.

Я думаю, что «Арсенал» - одна из лучших, а может быть, даже лучшая команда Премьер-лиги в этом сезоне. Мы не привыкли так много сидеть в обороне».

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ, но «Ливерпуль» может опередить «канониров», если обыграет «Манчестер Юнайтед».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсеналу не сбавлять оборотов.
+6
0
+6
Арсенал на заслуженном 1-м месте. Урррра!!!
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий