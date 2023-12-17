«Это лучшая команда Премьер-лиги». Тренер «Брайтона» признал поражение в игре с «Арсеналом»

«Арсенал» не без труда одолел «Брайтон» в матче 17-го тура АПЛ. Несмотря на уверенное преимущество в счете, нельзя сказать, что «канонирам» легко досталась победа.

Мячи Габриэла Жезуса и Кая Хавертца во втором тайме принесли «пушкарям» три очка.

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби признал полное преимущество оппонента.

«Арсенал» играл намного лучше нас. Они заслужили победу своей игрой. Мы много оборонялись.

Я думаю, что «Арсенал» - одна из лучших, а может быть, даже лучшая команда Премьер-лиги в этом сезоне. Мы не привыкли так много сидеть в обороне».

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ, но «Ливерпуль» может опередить «канониров», если обыграет «Манчестер Юнайтед».