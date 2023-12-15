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😱😱😱 Британец выиграет £37 тысяч, если Варан забьет в матче с «Ливерпулем». Он поставил £1

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Британец выиграет £37 306,50, если Рафаэль Варан забьет за «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Первоначальная ставка составила всего £1.

Молодой человек поделился информацией в соцсетях, где опубликовал свой экспресс из четырех событий: гол головой Жезуса , гол из-за пределов штрафной Кудуса , гол головой Уоткинса и гол Рафаэля Варана ❓.

У него есть все шансы на победу, ведь Рафаэль Варан попал в стартовый состав «МЮ». Сейчас идет первый тайм. Счет 0:0.

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6 комментариев
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+8
болеем от души за пацана с района!
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Я бы поставил на то что Варан сломается 🤣
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Ну это конечно будет фантастика, если он забьет.
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Я бы пятихатку забирал, не особо верится)
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Ответ omsk1716
Ну это конечно будет фантастика, если он забьет.
Тем более по статистике Варан даже для защитника очень редко забивает
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