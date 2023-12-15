😱😱😱 Британец выиграет £37 тысяч, если Варан забьет в матче с «Ливерпулем». Он поставил £1

Британец выиграет £37 306,50, если Рафаэль Варан забьет за «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Первоначальная ставка составила всего £1.

Молодой человек поделился информацией в соцсетях, где опубликовал свой экспресс из четырех событий: гол головой Жезуса ✅, гол из-за пределов штрафной Кудуса ✅, гол головой Уоткинса ✅ и гол Рафаэля Варана ❓.

У него есть все шансы на победу, ведь Рафаэль Варан попал в стартовый состав «МЮ». Сейчас идет первый тайм. Счет 0:0.

Верим?