😱😱😱 Британец выиграет £37 тысяч, если Варан забьет в матче с «Ливерпулем». Он поставил £1
Британец выиграет £37 306,50, если Рафаэль Варан забьет за «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».
Первоначальная ставка составила всего £1.
Молодой человек поделился информацией в соцсетях, где опубликовал свой экспресс из четырех событий: гол головой Жезуса ✅, гол из-за пределов штрафной Кудуса ✅, гол головой Уоткинса ✅ и гол Рафаэля Варана ❓.
У него есть все шансы на победу, ведь Рафаэль Варан попал в стартовый состав «МЮ». Сейчас идет первый тайм. Счет 0:0.
Верим?