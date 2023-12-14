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«МЮ» не забивает на «Энфилде» 5 лет, не побеждает – почти 8. Как «Ливерпуль» и «Юнайтед» подошли к дерби?

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Главный матч 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» - «Ман Юнайтед». Команды встретяся в воскресенье на «Энфилде», и совсем по-разному подходят к этой встрече.

«Ливерпуль» проиграл последний матч «Юниону», но стал первым в группе ЛЕ и ждет евровесну. «Юнайтед» проиграл «Баварии», но весной будет больше отдыхать: команда заняла последнее место в группе ЛЧ.

В АПЛ у клубов тоже мало общего: «Ливерпуль» лидирует, проиграв (1 матч) и пропустив меньше всех (15 мячей) – а «МЮ» оступается на середняках и идет шестым с разницей голов -3; поползли инсайды о новом тренере.

На статистику очных встреч на «Энфилде» без эмоций точно не скажешь:

Последний раз «МЮ» забивал здесь в 2018 году – автором того гола стал Джесси Лингард, которого после матча обнимал Жозе Моуринью. А последняя победа «МЮ» на «Энфилде» случилась почти 8 лет назад: тогда на поле еще бегал Уэйн Руни.

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